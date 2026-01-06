新黨與廈門大學合辦小三通25週年紀念研討會

▲新黨主席吳成典率團參加「小三通25週年紀念研討會」。

【本報大陸新聞中心 報導】1月2日是兩岸小三通開通25周年，1月5日在廈門特別有一場新黨與廈門大學合辦的「小三通25週年紀念研討會」在廈門大學舉行，新黨主席吳成典率團前往廈門參加，兩岸近60名專家學者齊聚一堂，回顧小三通25年來的發展歷程，共商兩岸交流合作與發展。

新黨特別強調，小三通不是偶然成功，而是法律準備、理念堅定、民生驅動、行動突破的結果。25年後重新討論，不是懷舊，而是在當前綠色威權封鎖下，重啟台灣走出困局的出口。「金門要市場，不要戰場；要交流，不要封鎖；要未來，不要政客！」

▲新黨與廈門大學合辦的「小三通25週年紀念研討會」在廈門大學舉行。

在「小三通25週年紀念研討會」中，出席的學者包括新黨前召集人周陽山、廈門大學台灣研究院院長劉國深。研討會三大主軸為，1.法律依據：當年《離島建設條例》與《離島建設條例》通過奠定小三通基礎、2.新黨理念：和平統一、突破困難、打開兩岸交流各環節、3.行動啟示：民間先行、政府跟進、週全準備才能成功落地。

新黨主席吳成典表示，今天站在這裡特別激動，他自己是促成兩岸小三通定期航班開通的推手，他30年前來大陸的第一場演講就是在廈門。回顧往事，吳成典指出，新黨為兩岸小三通義無反顧，作出了卓越貢獻。他也表示，小三通25周年，要感謝大陸同胞，也要感謝台灣鄉親，大家誠心誠意，讓小三通25年來平安順遂。

▲兩岸專家學者齊聚一堂，回顧小三通25年來的發展歷程，共商兩岸交流合作與發展。

吳成典說，中國人有智慧，可以把不一樣的調和成一樣的。金門與廈門融合發展後，金門跟廈門就沒有你、我之分，統統都是「我們」。他指出，「統一是我們的責任，和平是我們的智慧，我們中國人一定有智慧，用我們的方法讓兩岸往統一的方向發展。」

新黨副主席李勝峰則強調，「時間會拆穿政客的謊言，但不會辜負人民的選擇。」、「政客只是歷史過客，人民才是歷史主人。」新黨提出強烈對比與呼籲：「海南能封關，金門更該開放！」、「金廈大橋不只是橋，是民生動脈；不只是建設，是和平出口！」

吳成典進一步提出願景，「金廈大橋通起來，雙子城亮起來！」讓金門與廈門成為「一國兩制示範區」。除了小三通，還有路和橋，有飛機，還會有更多東西。三個通合在一起是「通通通」!讓更好的政策紅利，兩岸一起享受，而不是被政客封殺阻擋。(照片記者蔡叔涓翻攝)