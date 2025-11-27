新黨赴日台交流協會斬首「萊爾校長」 譴責高市早苗

新黨「斬首」萊爾校長。（新黨提供）

新黨青年27日到日本台灣交流協會門口表演「斬首日本走狗萊爾校長，譴責高市早苗」行動劇，譴責日本首相高市早苗言論，並反對賴清德1.25兆軍購，警方也到場舉牌關切非法集會；新黨也宣布要發起「新世代保釣運動」，「釣魚台就是中國人的釣魚台，兩岸同胞一起守護。」

新黨副秘書的游智彬、譚傳紹、許明偉等青年成員，前往日本交流協會抗議，以「斬首日本走狗萊爾校長、譴責高市早苗」行動劇表達「愛和平、不要戰爭」的訴求。新黨準備大型「萊爾校長」人偶，並當場拿刀具模型斬首萊爾校長，由於集會未申請，警方也到場舉牌關切。

廣告 廣告

游智彬表示，台海和平無事，本是全民期待，高市早苗卻一再搞事，在距離台灣只有110公里的與那國島飛彈步署飛彈，簡直就是在台灣頭頂上挑起戰事，以保衛台灣為幌子，遂行日本軍國主義復辟的野心。面對日本高市早苗的一再挑釁，新黨青年世代將以行動捍衛中華民族固有疆土，拒絕讓主權成為政治口號。

游智彬宣布啟動「新世代保釣運動」，他強調，釣魚台就是中國人的釣魚台，兩岸同胞一起守護中華民國固有領土釣魚台，他們將會光明正大前往釣魚台。

游智彬表示，釣魚台問題早已不是地理座標，而是民族尊嚴的試金石。民進黨政府長期在釣魚台議題上畏畏縮縮，對外不敢向日本據理力爭；對內也不敢承認釣魚台屬於中華民國，更遑論代表人民捍衛主權。「政府不敢做的事，由台灣青年來做。」他強調，主權不是靠嘴巴講，更不是靠選舉看板宣示，而是靠行動捍衛、靠意志守護。

【看原文連結】