新黨赴民進黨中央丟衛生紙嗆聲 王世堅喊放馬過來：擺好擂台「生死狀簽一簽」

總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇拿「總不能上完廁所才買衛生紙」比喻，回擊藍白對挑起兩岸戰爭的質疑。不過，新黨游智斌今（3）日就帶著衛生紙到民進黨中央抗議，甚至嗆要給王世堅擦屁股。對此，王世堅回應，增加國防韌性有什麼不對，抗議的人真的莫名其妙，他實在很唾棄新黨，「我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思，我隨時擺好擂台找個地方，生死狀簽一簽。」

王世堅會前受訪表示，抗議的人真的是很莫名其妙，國家為防衛韌性做準備，這有什麼不對？（許詠晴攝）

民進黨今日下午召開中常會，新黨游智斌等人帶著捲筒式衛生紙到黨中央旁抗議，不僅跟警察在車道上追逐，更好幾度把衛生紙拋向柏油路，甚至在王世堅受訪時在旁嗆聲。

王世堅會前受訪表示，國家沒有那麼多餘裕時間，討論一些根本不重要的事，徐國勇一定是信手拈來舉一個例子，抗議的人真的是很莫名其妙，國家為防衛韌性做準備，這有什麼不對？

王世堅說，新黨那麼愛跟中國統一，不是不行，台灣是一個自由的國家，「你愛跟中國好、跟中國統一，那你就回中國去做嘛！沒有人反對你們啊」，會有這麼大的爭議在於，他們現在身在台灣，吃台灣米、喝台灣水，卻在這邊吆喝台灣要跟中國統一，或要中國來武統台灣、血洗台灣，當然會被全民唾棄。

王世堅認為，大家應該共同思考，我們還需要哪些項目、需求，金額是否足夠或酌加酌減，這些都是全民可以共同關心探討的，絕對不是人家講一個比喻，他們就說這個比喻怎麼樣，「這一點我對新黨是很唾棄啦，你隨時都可以回中國去，你為什麼在這邊幫中共幫腔呢？」

王世堅直言，台灣這三、四十年來，可曾說要反攻大陸、武統中國？他們用這樣的方法當中共的馬前卒，威嚇台灣人民，這是非常可惡的事情，再繼續鬧下去，全民也絕不會容忍他們這樣的人，所以他不多批評新黨，「夠膽他放馬過來嘛，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思，我隨時擺好擂台找個地方，生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」

民進黨今日下午召開中常會，新黨游智斌等人帶著捲筒式衛生紙到黨中央旁抗議。（許詠晴攝）

