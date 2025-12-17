《新龍之谷》最難副本！金龍巢穴重新登場

▲全新「金龍巢穴」開啟技術為王新世代。（圖／遊戲橘子提供）

[NOWnews今日新聞] 遊戲橘子旗下人氣遊戲《新龍之谷》時隔一年半，將於明（18）日限時開放史上最難副本「金龍巢穴」，挑戰成功者有機會獲得「金龍坐騎」與當前版本最強的稀有道具「金龍龍玉」，戰力一口氣拉滿！全服首次突破「名譽」金龍巢穴的玩家，還能抱走5000點免費點數與稀珍「名譽版本三件套」，為回饋回流玩家，官方再加碼推出「從零開始挑戰每日任務」，將夢幻逸品通通收入囊中。

「金龍巢穴」全面開戰！官方釋超狂補強箱



本次改版搬出最難、最猛挑戰「金龍巢穴」！金色沙丘之中的沉船終於揭開面紗，勇者們將正面對決墮落金龍，迎戰前所未有的終極考驗。為降低攻略門檻，副本中安排強悍NPC夥伴全程護航，隊長可觸發全新「助手技能」打出逆轉火力。副本採雙模式設計：需先通過高難度「名譽模式」，卸下所有裝備與道具，以純技巧操作硬實力搶下「光榮的金龍殺手」專屬榮耀稱號；待全服誕生首位通關者後，玩家們便可進軍「一般模式」，把「金龍坐騎」、骨龍裝備擴張能力道具、「金龍龍玉」等素材一路收滿，最後擊倒BOSS再吃一發金龍Buff，戰力直飆天際。

▲副本BOSS「金龍」覺醒倒數。（圖／遊戲橘子提供）

為了讓新手與回流玩家也能跟上戰局，官方加碼推出「從零開始挑戰每日任務」！循序任務可免費拿「高級月蝕龍玉碎片袋子」、「異界龍玉袋子(活動)」等豪華材料，並開放金蛇裝備免費進化成骨龍裝備，迅速補齊攻略金龍巢穴的關鍵實力。更狂的是，首個通關「金龍巢穴」的隊伍可直接抱回5,000點免費點數與金龍坐騎，且所有曾挑戰過金龍巢穴的玩家亦能領到10把陳年鑰匙，一起狂歡慶祝！

揪團開打「金龍巢穴」！Discord 簽到獎勵登場、人氣直播主實況助陣

官方同步加碼兩大活動，全面點燃戰意！首度推出「Discord簽到獎勵」，不僅提供平台讓勇者們能更快速找到夥伴一起打副本，還能同步領獎。「金龍巢穴」改版推出後，人氣直播主「咪咪蛋」與「晓嫭」將帶來「金龍巢穴」實況，陪伴玩家一同感受緊張刺激的戰鬥過程！

▲「金龍巢穴」實況開戰。（圖／遊戲橘子提供）

禮物開到手軟！《新龍之谷》聖誕活動嗨翻全伺服器



迎接最嗨聖誕季，《新龍之谷》直接把節慶氣氛灌滿！凡於「聖誕獸人逃亡路」擊倒聖誕獸人，就能狂刷「聖誕節紀念幣」，把活動商店好禮通通帶回家。而在「神聖天堂的聖誕禮物」中，只要完成七個世界每日任務，就能接續開啟三大聖誕禮物箱，從「胸針加工道具(勇者-古代人)」、「異界封存的娜溫胸針盒(14天)」到「裝載次元的威爾斯肯特胸針盒(14天)」全都有，陪勇者們一起熱鬧過節！

▲完成聖誕任務，豪華好禮輕鬆拿。（圖／遊戲橘子提供）

