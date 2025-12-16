新／三峽疑貨櫃車扯到電線「電桿傾倒」 釀596戶停電

三峽有貨櫃車在過彎時疑似扯到了路旁電線。（圖／東森新聞）





新北市三峽白雞路今（16）日上午上班課通勤時段，有貨櫃車在過彎時疑似扯到路旁電線，導致電線桿倒塌，不只因此影響到雙向來車，還導致一名路過的51歲女騎士因此摔車，手腳擦傷送往恩主公醫院救治。

電線桿倒塌。（圖／東森新聞）

現場畫面可見，電線桿橫跨雙線道，不只疑似壓在鐵皮屋頂上，甚至有一名年約50多歲的騎士經過更因此受傷，被傾倒的的電線桿波及摔車緊急送醫。

案發在新北市山峽白雞路上，根據警方調查，疑似是因為貨櫃車在路過時扯到電線，導致電線桿被扯到馬路上，相關單位除了緊急拉起封鎖線，也在現場指揮交通，引導車輛改道，正義街目前雙向道路無法通行，由6名警力疏導中，至於詳細的事故原因，有待警方進一步調查釐清。經測量發現大貨車高度4.2公尺，超過限高0.2公尺，將依道路交通管理處罰條例開罰。

貨櫃車在過彎時疑似扯到路旁電線。（圖／東森新聞）

