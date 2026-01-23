新／三立新聞車撞進銀行 門口保全急閃避躲死劫

車輛撞進銀行瞬間。（圖／東森新聞）





臺北市中山區南京東路二段與一江街口今（23）日下午3時許發生重大交通事故，一輛三立新聞採訪車不明原因高速衝撞路旁銀行，車輛直接撞進營業空間，現場一名保全人員驚險躲過一劫，所幸未受傷。

事發當下，保全正站在銀行門口值勤，車輛撞破牆壁瞬間，立刻向一旁閃避，成功避開撞擊，逃過死劫。而保全原本站立的位置滿是碎裂玻璃與飛散零件，畫面怵目驚心。

保全緊急閃避。（圖／東森新聞）

車輛撞進銀行。（圖／東森新聞）

這起事故共造成10人受傷，其中包含重傷、中傷及多名輕傷者，傷者分送台大、仁愛、臺安、松山三總及馬偕等醫院救治，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

銀行方面，事故造成大門嚴重歪斜破損，ATM遭撞變形，車頭幾乎全毀，周邊機車零件噴飛數十公尺。結構技師公會勘查後確認，建築樑柱未受損，整體結構安全無虞，無需進行緊急支撐處理。

