新／不只浮報加班費！新北刑大小隊長疑收受不正利益遭調查

今天上午台北地檢署檢察官指揮調查局，前往新北市刑大搜索並帶一名陳姓小隊長，據了解小隊長不僅涉及浮報加班費，還疑似與88會館間有不正利益。（圖／翻攝畫面）





今天上午台北地檢署檢察官指揮調查局人員，前往新北市刑大搜索並帶走一名陳姓小隊長，但其實因該名陳姓小隊長，過去曾因涉足88會館案遭記過懲處，初步了解疑似與浮報加辦費有關，但據悉真正原因，疑為陳姓小隊長在88會館洗錢案中收受不正利益有關。

上午調查局台北市調站人員，前往新北市刑大搜索，目標為過去曾經因涉足88會館，還被錄下賭博的陳姓小隊長，調查局人員現已將查扣證物和小隊長帶回市調處訊問。

初步了解，此次搜索陳姓小隊長，除了涉及浮報加班費外，另外陳姓小隊長疑似與88會館之間有不正利益，目前檢調單位正在全力釐清。

