新／不只涉詐助理費和原民補助 高金還涉以人頭進口新冠快篩

原住民立委高金素梅的住家和國會辦公室今天遭搜索，檢方查出高金不僅涉詐助理費，還涉以人頭自對岸進口新冠快篩、詐領原民協會補助款。（圖／資料畫面）





從藝界轉戰政壇的原住民立委高金素梅，住家和國會辦公室，今天上午接連遭北檢指揮調查國安站調查官搜索，搜索地點共計30處，相關人有18人，除了涉詐助理費外，另外還有違反醫療器材管理法及詐領協會補助款。

據悉原住民立委高金素梅，於疫情期間，利用人頭方式，從對岸進口新冠快篩試劑賺取暴利，相關獲利金額和進口數量，檢調人員正在釐清；另一起有關則是詐領某原住民協會的補助款，檢調人員目前仍在釐清相關金額。

