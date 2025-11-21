新／不忍了！國中校長深夜親赴警局告賓賓哥2罪 中警證實：已完成受理

記者陳佳鈴／台中報導

台中某國中邀請魔術師王元照到校演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓身分到場後，竟在未經校方及學生同意下逕自開啟直播，立刻被校長上前打斷。雖賓賓哥事後道歉，但又開直播砲轟校方早已知情，該舉惹怒台中市長盧秀燕痛斥「白目硬幹」。昨（20）日晚間賓賓哥再開直播回嘴，卻慘遭校方曬出對話打臉。而據了解，校長也在昨(20日)晚間十點多，赴台中市警六分局對賓賓哥提告2罪名。

該起事件源自於，台中某國中在生涯輔導教育講座邀請魔術師王元照進行演講，魔術師僅告知會有神秘嘉賓，但並未告知神秘嘉賓的身分。當日演講到一半時，賓賓哥突以神秘嘉賓的身分現身，還開啟TikTok直播、發表不當言論，當場被學校禁止，並要求下架拍到學生的相關影像。

對此，賓賓哥曬出對話強調事件發生前，他與該校老師早已透過 LINE 溝通直播事宜，對方明確回覆「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，有特別說要保護學生，拍攝學生背面，都在事前確認，雙方共識清楚明白。但賓賓哥的說法隨即又遭國中聲明駁斥，當時王就有詢問是否可以直播，學校考量學生未成年而拒絕。

賓賓哥遭到校方曬出對話打臉。（圖／本人提供、翻攝校方臉書）

此事也引發台中市長盧秀燕震怒！20日砲轟賓賓哥「非常可惡」，不管學校規定逕自開直播、不管學生隱私，而受邀的魔術師邀請友人參與，對友人的言行舉止也要負責任，認為兩人行為「太過白目」、「人家已經事先告訴你不可以，你還這樣硬幹！那不是白目是什麼」，宣布台中市永不錄用。

校方捍衛學生立場不變，校長在蒐集相關資料後，於（昨）20日晚間十點多，一個人親赴台中市警六分局報案，並向「賓賓哥」（本名江建樺）提告2罪，包括「妨害名譽」、「竊盜」。警方證實已受理報案並完成筆錄製作，後續將會傳喚相關人士調查釐清，而針對校方提告竊盜原因是因賓賓哥在校方未同意的狀況下就逕自取走感謝函，因此才會提告竊盜。

