新／《世紀血案》演員全體發聲！怒翻臉爆合約詐欺：隱瞞未授權

記者林汝珊／台北報導

《世紀血案》引發爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。今（10日）全體演員與工作人員發出「聯合嚴正聲明」，痛批製作方蓄意隱瞞未獲授權的事實。

聲明全文

針對電影《世紀血案》爭議 聯合嚴正聲明

針對電影《世紀血案》(下稱「本片」)製作方蓄意意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實,逕自拍攝「林宅血案」題材電影,致使我方在不知情下參與演出與製作,引發社會謹然與家屬二度傷害,本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉,並且進行後續的法律責任,特此聯合聲明如下:

我方於簽約前,曾反覆確認本片是否已取得當事人授權,本片製作方不僅於契約中明文保證:「甲方(製作方)保證已取得拍攝本片的合法授權」,更故意不

告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權,絕無可能接受此工作邀約。

而今,製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。現在必須要做的,就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。

我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作,否則將依法採取法律行動。

本片演員及工作人員 敬上

中華民國 115 年2月10日

