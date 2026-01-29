新／丟臉！把AI詐騙技術帶到馬國 刑事局押5台籍犯嫌返台受審

馬來西亞警方日前發現有台籍人士，以AI假檢警方式在吉隆坡成立機房對日籍人士行騙，案經三國分享情資後順利偵破，5名台籍犯嫌也返台受審。（圖／翻攝畫面）





刑事局國際科日前接獲馬來西亞警方通報，有台籍犯嫌把AI技術帶到吉隆坡，並透過換臉技術以假檢警方式隔海詐騙日人，案經台馬警方互換情資後，馬來西亞警方成功逮捕10名犯嫌，經查其中5人為台籍，另外4名犯嫌為日籍，以及1名馬籍人士，刑事局發現，這5名台人中有２人是詐欺通緝犯，刑事局日前赴吉隆坡將人帶返國受審，其中4人羈押獲准，1人限制住居、出境出海。

刑事局指出，去年8月馬來西亞接獲情資，有台籍人士在馬來西亞吉隆坡境內籌組跨境詐欺機房，並鎖定日籍被害人進行詐騙，乃通報刑事局國際刑警科，與馬、日警方共同合作偵辦本案，由國際刑警科、駐馬來西亞聯絡組與駐日本聯絡組立即組專案小組啟動調查。

刑事局去年10月2日將5名台籍犯嫌押解回台受審。（圖／翻攝畫面）

8月中馬來西亞警方搜索該詐騙機房，共10名犯嫌，其中5名為台籍、4名日籍及1名馬籍，並查扣電腦、日本警察制服、警察徽章等相關贓證物，經清查該集團已成功詐騙8名日籍被害人，詐騙金額為日幣1865萬餘元。

馬來西亞警方查出，該機房從去年6月間就開始運作，主要由台籍犯嫌指揮操控，負責管理、話務指導、翻譯工作，並負責上網找詐騙被害人劇本，翻譯成日文後，交由日籍犯嫌詐騙使用，倘若需要AI變臉假冒日本警察時，再操作AI電腦，負責穿著日本警察制服對嘴、出示警官證等，以取信日籍被害人，日籍犯嫌則負責擔任詐騙話務手，馬籍犯嫌負責打雜事務。

去年10月2日，刑事局赴吉隆坡執行台籍犯嫌遣返勤務，並於桃園機場入境執行拘提，其中4名犯嫌經承辦檢察官向法院聲請羈押獲准，另1名犯嫌限制住居、限制出境、出海，全案依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

