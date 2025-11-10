新／中國籍漁船在南韓外海翻覆 2人獲救9人下落不明

中國籍一艘漁船今（10日）上午在黃海、韓中漁業協定線內翻覆。（示意圖／Pexels）





中國籍一艘漁船今（10日）上午在黃海、韓中漁業協定線內翻覆，船上共11名船員，僅2人獲救，其餘9人仍下落不明。有報導指出，事故發生於台灣時間上午7時53分左右，地點位於南韓全羅北道群山市外海；這也是中國籍漁船連續兩天在南韓外海發生事故。

南韓南部「可居島」外海昨（9日）上午發生中國漁船翻覆事故，船上11人當中已救起８人，其中2人死亡，還有3人下落不明。據韓媒報導，南韓海岸防衛隊表示，上午6時50分左右，一艘98噸級中國漁船「A號」在加格島西南方約81公里公海失去平衡傾覆，船上共11人。

事發後，附近作業的另一艘中國漁船率先救起6人，6人意識清楚、身體狀況良好。海岸防衛隊抵達現場後，又救起另外2名漂浮海面的船員，但2人被發現時已呈現心跳停止狀態，隨後緊急送往醫院搶救。

而今日在全羅北道群山市外海發生另一起翻覆事故，船上共11名船員，僅2人獲救，其餘9人仍下落不明。接連兩天都有中國籍漁船在南韓外海發生事故，海岸防衛隊正持續與中國海警合作，在事故海域展開搜索行動，並加派船艦及救難人力至現場，搜救仍在進行中。

