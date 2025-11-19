新／中國遊客變戰狼人質？郵輪出發沖繩 竟不讓旅客下船、行程全取消

編譯林浩博／綜合報導

中日摩擦持續升溫，即使中國遊客赴日旅遊，恐怕也由不得自己？日媒共同社19日報導，由福建廈門出航的中國郵輪「愛達･地中海號」，突然取消了20日早晨停靠日本沖繩縣宮古島的規劃，遊客的下船行程也一併取消。

宮古島的湛藍清澈海水，堪稱「日本最美」。但隨著中日交惡，中國郵輪臨時取消靠岸行程，中國的遊客恐怕今後暫時無緣駐足。（圖／翻攝自X平台 @junglepocke10）

據報導，「愛達･地中海號」可載客2680人，於18日自廈門啟航，原訂20日在宮古島平良港開放乘客下船活動一段時間後，於當天下午4點駛離平良港，往廈門返航。郵輪公司已透過代理商向日本海關告知了此行程異動。

廣告 廣告

另外，「愛達･地中海號」在今年底前，原計畫也會多次停靠沖繩的那霸港與石垣港，但之後恐怕也會遭到取消。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

當笑話看！中國戰狼海報變迷因 日網友惡搞讓毛澤東兒子再中槍

明目張膽宣傳跨境鎮壓！中國國台辦：已收上萬「台獨舉報信」

中國間諜入侵！BBC記者色誘情蒐 LinkedIn帳號鎖定政界、英文差被識破

表態挺高市早苗「台灣有事」答辯！沖繩石垣市長：我們首當其衝

