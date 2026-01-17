新／中天主播林宸佑遭羈押 粉絲湧臉書吵翻

林宸佑。（圖／翻攝自臉書＠馬德愛破音 中天林宸佑）





中天電視台主播林宸佑今遭羈押禁見，今（17）日橋頭地檢署指揮高雄市調查處，前往林宸佑（綽號馬德）家中執行拘提並帶回偵訊。許多粉絲湧入他的社群喊話，有人替林宸佑抱不平，但也有人覺得「只要背叛台灣替中國做事的，都要關到死」。

林宸佑遭羈押禁見

據了解，檢調掌握林宸佑疑似收受中國大陸財物。辦案人員昨（16）日大規模搜索林宸佑台北租屋處，並將其帶回高雄辦理。目前檢調正針對其詳細的資金往來流向及具體事證進行進一步釐清，並深入調查其是否利用媒體從業人員身分執行特定任務。

檢方數月以來縝密監控，包含埋伏跟監及掌握特定金流。目前林宸佑已被裁定羈押禁見，而同案另外4名被告的身分仍有待進一步確認，法官正針對其餘人員召開羈押庭審理中。橋頭地檢因國家安全法及貪污罪，發動搜索9名現、退役軍人加上一名網路媒體記者，全案目前已有6人遭收押。

網友正反意見不一

消息一出，大批粉絲湧入林宸佑的社群喊話「查水錶了，保重啊」、「休息是為了堵麥更多的不良綠委」、「中天馬德主播超強」、「馬德加油等你回來」。不過也有網友酸「叫你愛國就是不聽」、「來看笑話嘍」、「兩岸真的一家親，好棒」、「只要背叛台灣替中國做事的，都要關到死」。

中天電視發聲

針對林宸佑遭羈押禁見，中天電視表示「公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣，而外傳中天遭搜索並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

