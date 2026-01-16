新／中榮案報告出爐！3醫師「違規放行廠商」被記申誡 未來須向院長報備

記者簡浩正／台北報導

台中榮總日前遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀。(圖/翻攝畫面)

台中榮民總醫院（中榮）日前遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，該行為至少持續3年以上，台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週內提出報告。衛福部今（16）日表示，中榮已在昨日下班前交出報告，確認3名醫師違規放行廠商進入手術室，且未依規定完成報備程序，但並未發現廠商代刀或執行醫療行為；院方已對3名醫師各記申誡1次，後續將交由台中市衛生局進行行政調查，並於兩週內釐清、依法懲處。

該事件緣由為中榮遭爆出，神經內科有3名醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

衛福部昨表示，目前院方僅初步口頭報告，確認有一位醫師違規，未報備就讓廠商進入手術房，不過並未實際執刀；若院方所述屬實，就不涉及《醫師法》的密醫，不過仍涉及違反《醫療法》第62條有關醫院管理的問題，可處5萬以上、50萬以下罰鍰。且衛福部要求院方限期一週內提出調查報告，昨日為最後期限。

衛福部指出，已收到中榮針對廠商進手術室案的報告，院方確認3醫師違規放行、未涉代刀，後續將由台中市衛生局兩週內行政調查釐清並依法處理。（資料照／記者蔣季容攝影）

不過，衛福部醫事司司長劉越萍今受訪表示，依中榮回報內容，廠商並未執行任何醫療行為，屬於管理與程序違失，違反院內規範，「廠商本來就不應該進入手術室管制區，除非依程序申請核准」，但這3名醫師都沒有依SOP完成申請，都有遭懲戒記「申誡一次」。衛福部已將中榮報告「備查」，並正式發文要求台中市衛生局啟動行政調查。

媒體詢問是否依《醫療法》開罰醫院？劉越萍說，這些屬地方政府權責，因此確認衛生局也同步收到報告後，在兩週內完成行政調查，來把事實釐清，才能作為後續裁處與制度調整的依據。

另，劉越萍也提到，中榮在報告中提出流程改革，未來廠商進入手術室相關報備到須至院長，不是只有到科主任；衛福部也將啟動評鑑追蹤輔導訪查，由醫策會安排實地訪視，確認制度是否真正落實。她已要求相關單位儘速辦理，希望農曆年前完成訪查，年後再彙整專家意見，作為訂定全國「手術室指引」的重要參考。

