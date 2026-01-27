新／中獎率飆！明年發票獎金「狂增26億」 荷包君大進補

財經中心／師瑞德報導

想幫荷包加薪的民眾注意了！財政部今日（28日）在立法院的專題報告中帶來好消息，為鼓勵民眾使用雲端發票，明年（115年）的統一發票給獎及推行預算將大幅增加至197億餘元，其中高達188億元將用於發票中獎獎金。這意味著雲端發票專屬獎項有望再加碼，民眾中獎機率將顯著提升，手中的發票變現金的機會更高了！

財政部部長莊翠雲今日赴立法院財政委員會，就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告。報告指出，為提升民眾索取雲端發票的誘因，落實節能減碳政策，財政部持續編列預算支應統一發票給獎及推行。

114年雲端發票使用率破六成 500元獎增至315萬組

回顧114年度，統一發票給獎及推行預算執行率高達99.95%。在給獎方面，財政部除維持實體發票各獎項組數外，更針對雲端發票專屬獎進行加碼。下半年（5-12月期）將雲端發票專屬獎500元獎項組數，從245萬組一口氣調增至315萬組，使得每期雲端發票專屬獎總組數達到326萬餘組，大幅提升了民眾的中獎機會。

這項策略也成功反映在雲端發票的使用率上。114年度雲端發票開立張數達63.31億張，使用率攀升至64.55%，較前一年度提升近5個百分點。同時，財政部統一發票兌獎APP下載人次也突破743萬，網路兌獎比率更提升至55.07%，顯示民眾已逐漸養成使用雲端發票及網路兌獎的習慣。

115年預算再創新高 26億加碼優先用於雲端發票獎項

展望115年度，財政部依據全國營業稅收入預算案數推估，編列了高達197億1,078萬元的統一發票給獎及推行預算。其中，用於中獎獎金及相關行政費用的預算更高達188億7,912萬元，較114年度增加了26億8,510萬元。

財政部的報告透露，增加的經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項，這也意味著明年民眾使用雲端發票的中獎機率將會更高。財政部將持續透過多元管道宣導，鼓勵民眾消費時主動索取雲端發票，不僅能增加中獎機會，更能為環保盡一份心力，達成商家、民眾及政府三贏的局面。

