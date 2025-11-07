新／中警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元

臺中市警察局刑事警察大隊偵五隊，偵破一起跨國網路博弈與洗錢案。（圖／東森新聞）





臺中市警察局刑事警察大隊偵五隊，偵破一起跨國網路博弈與洗錢案，查獲31歲何姓男子等12人，涉嫌在台中市南屯區經營「運動賽事博弈網站」。警方調查，該集團透過中國大陸「易○體育網站」平台，為大陸地區賭客代收儲值，每月經手賭資超過新臺幣2,000萬元，累積出入金流逾4億元，不法獲利估計達2,000萬元以上。

警方指出，「易○體育網站」平均每月賭金流量約2,000萬元、獲利約100萬元。該集團同時經營另一賭博平台「富○娛樂城」，多名台灣賭客反映贏錢後無法出金。詐騙手法包括派員混入各大網路運動直播間，以聊天交友取得信任後，再誘導被害人註冊會員。網站號稱擁有百萬會員、口碑保證，讓民眾誤信「安全有保障」的網站，進而放心儲值、下注。



何姓主嫌還以「客服」或「文書打字員」等名義，在求職網站刊登徵才廣告，誘騙民眾加入集團從事不法行為。警方掌握時機後持搜索票逮人，現場查扣桌上型電腦16部、手機44支、現金80餘萬元等證物。全案移送臺中地檢署，依《刑法》賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌起訴。

警方籲：勿以惡小而為之 遠離博弈陷阱免墮深淵

刑警大隊醒，博弈與洗錢集團常設空殼公司，以高薪徵才吸引求職者，讓人誤入犯罪陷阱。這類集團往往與詐欺、黑幫組織掛勾，利用人性弱點誘導下注，使賭客沉迷其中，甚至愈陷愈深、傾家蕩產。

臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹提醒，「近朱者赤、近墨者黑」，切勿因一時貪念或覺得罪輕而鋌而走險。貪圖小利不僅可能觸法，更可能毀掉人生與家庭，「要相信自己值得擁有更好的人生。」

