即時中心／顏一軒報導

最新消息！居住在新北市的中國籍配偶簡姓女子，去（2024）年在碧潭接連溺死自己年僅8歲與10歲的女兒，涉犯殺人罪，檢方求處無期徒刑，但辯方則稱簡女已認罪且沒卸責，請求輕判；台北地院上週一連由選任國民法官連審3天，但簡女竟都矢口否認犯罪。北院今（3）日一審宣判，簡女遭判處16年6月有期徒刑。





北院說明，針對簡女涉犯家暴殺人案件，本案由國民法官與職業法官所組成之合議庭審理後，經檢察官、辯護人自主調查證據，認被告確有成年人故意殺害兒童之犯行。

廣告 廣告

北院表示，被告於犯後有自首，復考量本案被告係出於報復心態而為本案犯行，利用子女的信任，使甲童、乙童進入碧潭後，因不諳水性及身高不足而溺斃，亦造成家庭結構的破裂，犯罪行為惡性重大，犯罪所生危害至鉅；然審酌被告因受左眼失明、患有身心疾病、具有勞動能力及意願、社會復歸性高等情，判決被告有期徒刑16年6月。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／新！中配涉溺殺2幼女檢求處無期徒刑 國民法官一審判16年半

更多民視新聞報導

台中母女慘遭惡火吞噬！縱火嫌犯落網 疑租賃糾紛

北市公車攔腰撞上國道客運 1女頭部撕裂傷送往馬偕急救

鄭麗文「普丁非獨裁」延燒！ 吳靜怡批：若藍營執政恐動搖台灣同盟

