新／二類電信業「隱號」助詐團！半年海撈2100萬
刑事局過濾165反詐騙資料庫發現，有多起「誤設微信自動扣繳」詐騙案，受騙民眾均接獲無號碼顯示電話，案經刑事局深入追查發現，台灣二類電信業者台傳科技有限公司，透過向一類電信業者申設市話和節費器，並事先設定「顯號功能關閉」，以規避NCC的境外來電語音示警和被通報，刑事局去年8月發動查緝，逮捕洪姓姊弟等共5名犯嫌，檢警調查發現，該公司靠著租借號碼半年獲利2100萬元，警方訊後依刑法加重詐欺、組織犯罪等罪移送新北地檢署偵辦。
刑事警察局偵查第七大隊過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，自114年7月份以來，出現多起以「誤設微信帳號升級服務，若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。詐騙集團多以「未顯號」電話撥打給民眾，待民眾信以為真後，再於電話中口述假微信官網網址，引導民眾向「線上客服」申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡甚至命其直接轉帳至詐團提供的指定帳號。
警方清查發現，共有18人受害，財損達355萬元，其中一名保險業從業人員，一人就損失高達150萬元，案經深入追查後，刑事局發現二類電信業者「台傳科技有限公司」的負責人及相關共犯，以公司及個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者申設逾30線市話及節費電話供IPPBX (網路電話交換機)使用。
該公司事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP），轉置為台傳科技有限公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號示警機制，「偽裝」成隱藏號碼的市話撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，也可避免詐騙市號遭通報停話。
案經刑事局報請新北地方檢察署指揮，去年8月到11月間分次展開查緝，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案，並查扣上述贓證物。經查該公司自去年3月就開始轉租市話帳號獲利，該公司共向一類業者申請30線市話，每線每天4千元代價再轉租，初步估計半年已獲利高達2100萬元。全案依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦。
更多東森新聞報導
替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘
頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人
快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止
其他人也在看
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 196則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
手機防摔測試大翻車！女店員鬆手下秒「螢幕裂開」 尷尬畫面曝光
完了！中國一間小米專賣店的員工，日前給顧客展示「手機防摔功能」，螢幕朝下、從胸口處鬆手，讓手機往下墜，沒想到螢幕真的裂了，場面頓時陷入尷尬、沉默。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
蘋果低調出手 為iPhone 5s、iPhone 6推送更新續命
【記者趙筱文／台北報導】蘋果近期針對新款裝置推出iOS 26.2.1與iPadOS 26.2.1更新之際，也悄悄為多款「超資深」裝置送上驚喜續命包。包括推出已13年的iPhone 5s、12年的iPhone 6與iPhone 6 Plus，以及初代iPad Air、iPad mini 2／mini 3與第六代iPod touch，皆獲得iOS 12.5.8、iPadOS 12.5.8更新。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 26則留言
免費時代終結？LINE Premium每月165元登台 5大升級功能首波曝光
[Newtalk新聞] 社群平台「全免費」時代恐將終結，用戶未來想享有完整功能得掏腰包。繼Meta傳出測試付費方案後，LINE確定將於2026年上半年在台推出「LINE Premium」，每月收費165元。台灣為全球第三個上線市場，官方強調基礎功能免費，付費則能解決跨系統備份痛點並享有加值服務，這也意味著社群經營正轉向「核心免費、進階付費」模式。 目前全球的社群訂閱制，如Snapchat 付費訂閱戶已突破1600萬人，因此顯現出社群變現模式並非不可行，至於LINE與Meta能否在台灣成功複製此模式，仍待市場考驗。而針對用戶最在意的功能限制，LINE Premium首波釋出5大升級亮點，希望以實用性來吸引用戶買單： 1.雲端備份打破系統高牆：過往跨系統換機最頭痛的資料轉移問題有解。訂閱戶享有100GB雲端空間，可自動備份文字、照片、影片、檔案及語音訊息，且支援iOS與Android雙系統間的無痛匯入，徹底解決檔案過期與跨系統遺失的焦慮。2.相簿不再只存照片：功能大躍進，開放用戶直接將聊天室影片存入相簿，並支援原始畫質照片上傳。每位會員可在相簿存放100支影片(單支上限5分鐘或200MB)新頭殼 ・ 1 天前 ・ 17則留言
2025最常被盜密碼排名曝！這「連續6數字」連霸
生活中心／李明融報導現今科技發展蓬勃下，智慧型手機使用的App往往都需要帳號密碼進行登入動作，不過根據資安公司Specops Software近期發表報告，針對2025年全球約60億筆外洩密碼進行分析後指出，「123456」登上最常被盜用的密碼冠軍，且「連續數字密碼」使用度高度普遍，顯示使用者多年來幾乎沒有改善設定習慣。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
平價版Gemini來了！ Google AI Plus方案月付260元享6大功能
Google今日（1/28）宣布，即日起在台灣等35個國家地區正式推出 Google AI Plus，讓大家能以更實惠的價格，輕鬆享受 Google AI 帶來的便利。台灣用戶僅需月付260元，即可使用主要功能包括 Gemini 應用中的 Gemini 3 Pro 和 Nano Banana Pro、Flow 中的 AI 電影製作工具、NotebookLM 中的研究和寫作輔助功能等。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼
即時中心／林耿郁報導不想載客也不行？昨（27）天晚間6點多，台北市大安區發生一起鬥毆事件：兩兄弟檔攔下一台計程車，但因司機已有其他預約，無法提供服務，竟慘遭兄弟檔拖下車毆打。警方獲報到場逮捕氣焰相當囂張的兩人，並移送法辦。當街打人！據大安警分局資訊，敦化南路派出所昨（27）晚18時許接獲通報，指稱忠孝東路四段某處發生糾紛案件，員警獲報後立即趕赴現場查處，並將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。經警方調查了解，計程車司機陳姓男子（66年次）因已有乘客叫車，拒絕載送兩名戴姓兄弟檔（兄79年次、弟84年次），雙方因而發生口角，進而演變為肢體衝突，致陳姓司機頭部及頸部挫傷。警方查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依涉嫌刑法傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。警方到場逮人，行兇男子仍相當囂張。（圖／大安警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼 更多民視新聞報導又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」債務糾紛停車場擄人! 嫌犯逃逸衝破柵欄.拖行收費亭獨家／博愛特區緊張！總統府旁民眾持刀與警對峙 已遭制伏帶回民視影音 ・ 1 天前 ・ 12則留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
五福旅行社遭駭 「23GB資料外洩」已報案
五福旅行社驚傳遭駭客入侵，包括旅客的個資、訂票紀錄、護照、聯絡電話等多達23GB的資料都外洩。對此五福旅行社今（27）日證實此事，表示公司資安監控系統近日偵測到異常攻擊，第一時間啟動防禦機制並全面盤查台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG要收費了？3功能「將推訂閱制」網看驚：拿我的隱私賺錢？
生活中心／綜合報導近年來，越來越多 App 與網站陸續導入訂閱制，原本免費的服務也開始將部分進階功能納入付費方案，藉此吸引更多用戶掏錢升級。外媒指出，Meta 正評估替旗下多個社群服務推出付費訂閱方案，測試範圍涵蓋Instagram、Facebook 以及 WhatsApp。未來訂閱模式可能依不同平台，提供各自獨立的付費選項與專屬功能，消息一出引發外界關注。民視 ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
Gmail與網銀恐遭駭！1.49億筆帳密裸奔 專家點名「這幾款」App快改密碼
[Newtalk新聞] 你的網銀和Gmail帳號安全嗎？資安專家Jeremiah Fowler揭露驚人消息，一個高達1.49億筆帳密的資料庫在網路上「裸奔」，完全無加密任人看。受害名單不僅包含Facebook、Netflix等熱門App，連高度敏感的網路銀行都名列其中。專家急籲，民眾應立刻檢查手機內的「這幾款」應用程式設定，並修改密碼自保。 根據外媒指出，這個被發現的資料庫容量約96GB，內容包山包海。從社群軟體Facebook、Instagram、TikTok、X，到影音串流平台Netflix、Disney 、HBO Max，甚至交友軟體與網路銀行帳戶都在外洩範圍。專家分析，這類資料庫多半存放在雲端，卻未設防護，導致任何人只要取得連結，就能輕易存取全球數百萬人的私密登入憑證。 進一步檢視數據發現，Gmail是用戶受害重災區，外流筆數高達4800萬筆，而蘋果與社群巨頭的資料量也相當驚人。更嚴重的是，清單中竟夾雜大量各國政府單位的「.gov」公務網域憑證，顯示這場資安風暴已不只涉及個人隱私，更對國家公共安全構成潛在威脅，惡意程式竊取資料已成全球性棘手難題。 針對這起事件，Google指出新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
怕個資外洩？Apple手機「內建隱私防護功能」一覽
現代人人手一支手機，裡面儲存大量個資、帳戶、照片，該如何防護手機的隱私安全？對此，蘋果(Apple)官方分享十款iPhone內建隱私保護功能,協助用戶在網路時代守護個人資訊安全。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
免費仔要哭了？ YouTube擬將倍速播放改為付費專屬功能
根據《Android Authority》與多家外媒報導，本次測試經由多名Reddit使用者揭露，部分用戶表示，其帳號仍能照常調整播放速度至0.75倍、1.25倍、1.5倍與2倍等級，但另一部分用戶則發現該功能已被標示為「Premium專屬」，需付費訂閱方能使用。有趣的是，即使在同一裝置上以不同...CTWANT ・ 1 天前 ・ 10則留言
中華電信尾牙聚焦「海地星空」衛星布局 簡志誠揭露發展重心在低軌衛星和海纜
簡志誠指出，中華電信近年持續推進「海、地、星、空」整體網路架構，透過海纜、行動...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
16警聯手圍捕 運用「口袋戰術」逮拒檢騎士｜#鏡新聞
新北市三峽警方先前在執行巡邏勤務時，發現一輛雙載騎車闖紅燈，因此上前攔查，沒想到機車騎士居然拒檢加速逃逸，還一路逆向蛇行，非常危險。警方出動16人展開口袋戰術，最後順利將車攔下，也將這名危險駕車的機車騎士依法逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
KTV酒後打招呼誤認嗆聲 男遭"刺穿前胸後背"慘死
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗頭份市，今天（29日）凌晨，在一家KTV前，有雙方酒後打招呼，但是，因為言語中略帶粗話，被誤以爲是在嗆聲，雙方一言不合大打出手！嫌犯拿出一把隨身攜帶的折疊刀，朝對方猛揮，造成一死兩傷，警方迅速在5小時內，將滋事份子全逮捕！從監視器畫面，可以看到，雙方大批人馬，本來只是你推我一下，我拉你一把，卻在幾十秒內，情勢驟變，有人激動的跑上前去，有人想勸架，但是拉不開，還有的看狀況不對，跟朋友先行離開現場！苗栗頭份KTV有殺人案。事發在29日凌晨，苗栗縣頭份市公北三路，一處KTV，警方指出，雙方人馬，本來只是在店門口打個招呼，卻因為其中一方酒後言語夾雜粗俗字眼，遭對方誤認為刻意挑釁，迅速演變成肢體衝突！衝突過程中，29歲段姓嫌犯，拿著隨身攜帶的摺疊刀，朝對方揮砍，造成54歲莊姓男子，身體多處遭到刺傷，傷勢相當嚴重！莊姓男子當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，另外有2人也受傷。警方在案發後約5小時，逮捕滋事嫌犯，依殺人等罪嫌，移送法辦。苗栗頭份KTV有殺人案。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：KTV酒後打招呼誤以為嗆聲 男子被「刺穿前胸後背」慘死 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡! 閨密曝曾多次求助 怒控男友涉重嫌他「踹椅背」被丟包！倒臥台64「遭4車輾斃」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人
頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言