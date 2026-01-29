新／二類電信業「隱號」助詐團！半年海撈2100萬

刑事局去年偵破二類電信業者透過轉租市話，讓詐團透過無號碼顯示電話行騙，該公司半年就海撈2100萬元。（圖／翻攝畫面）





刑事局過濾165反詐騙資料庫發現，有多起「誤設微信自動扣繳」詐騙案，受騙民眾均接獲無號碼顯示電話，案經刑事局深入追查發現，台灣二類電信業者台傳科技有限公司，透過向一類電信業者申設市話和節費器，並事先設定「顯號功能關閉」，以規避NCC的境外來電語音示警和被通報，刑事局去年8月發動查緝，逮捕洪姓姊弟等共5名犯嫌，檢警調查發現，該公司靠著租借號碼半年獲利2100萬元，警方訊後依刑法加重詐欺、組織犯罪等罪移送新北地檢署偵辦。

刑事警察局偵查第七大隊過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，自114年7月份以來，出現多起以「誤設微信帳號升級服務，若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。詐騙集團多以「未顯號」電話撥打給民眾，待民眾信以為真後，再於電話中口述假微信官網網址，引導民眾向「線上客服」申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡甚至命其直接轉帳至詐團提供的指定帳號。

警方查扣設備。（圖／翻攝畫面）

警方清查發現，共有18人受害，財損達355萬元，其中一名保險業從業人員，一人就損失高達150萬元，案經深入追查後，刑事局發現二類電信業者「台傳科技有限公司」的負責人及相關共犯，以公司及個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者申設逾30線市話及節費電話供IPPBX (網路電話交換機)使用。

該公司事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP），轉置為台傳科技有限公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號示警機制，「偽裝」成隱藏號碼的市話撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，也可避免詐騙市號遭通報停話。

案經刑事局報請新北地方檢察署指揮，去年8月到11月間分次展開查緝，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案，並查扣上述贓證物。經查該公司自去年3月就開始轉租市話帳號獲利，該公司共向一類業者申請30線市話，每線每天4千元代價再轉租，初步估計半年已獲利高達2100萬元。全案依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦。

