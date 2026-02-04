新／人選確定！民眾黨徵召黃國昌選新北市長

政治中心／游舒婷報導

人選確定！最新消息指出，民眾黨徵召黃國昌參選新北市長，民眾黨表示，今（4）日中央委員會通過選舉決策委員會舉薦，徵召台灣民眾黨黨主席黃國昌參選2026年新北市長，黃國昌表示，自己將全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

民眾黨確定徵召黃國昌參選新北市長。（圖／記者楊士誼攝影）

除了黃國昌，民眾黨同時也公布，核定選決會通過的2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單：包括基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

民眾黨公布新一波提名名單。（圖／取自台灣民眾黨臉書）

