新一代亞洲舞王？小鐘跳「CORTIS舞蹈」流量超高 許願想被本尊按讚

藝人小鐘近期在社群媒體上分享自己跳舞的影片掀起超高討論度，他嘗試韓國男團CORTIS、GD以及女團LE SSERAFIM等知名歌手的舞蹈，創造出獨特的「小鐘式舞蹈」風格，吸引大量關注。小鐘表示，這些影片都是他練習上百次的成果，雖然自認舞蹈不具美感，但充滿樂趣，也因此開創了屬於自己的搞笑舞蹈路線。

小鐘表示，他是因為家人所以也跟著愛上CORTIS，有天在滑TikTok時偶然看到CORTIS團員用慢動作分解舞步的影片，便覺得這可能是老天爺指引他學習這支舞。於是他開始嘗試跟著跳，發現自己好像能夠掌握，但配上音樂後又感到困難。小鐘透露，這些在社群平台上分享的影片，其實都是他反覆練習100至200次的結果，其中CORTIS的《FaSHioN》是他認為最難跳的一首。

小鐘不只挑戰CORTIS的舞蹈，就連GD以及LE SSERAFIM的舞都跳過。（圖／翻攝小鐘IG）

除了CORTIS的舞蹈，小鐘也挑戰了GD的《TOO BAD》，以及女團LE SSERAFIM的《SPAGHETTI》等多首歌曲的舞蹈。他笑稱還在社群媒體上標記了CORTIS的帳號，希望能獲得對方按讚，但一個月過去了仍沒有回應，笑說下次決定跳GD的舞蹈，認為GD比較可能會按讚。

小鐘坦言，自己跳舞沒有美感，但充滿樂趣。他找到了屬於自己的方式，以搞笑風格呈現舞蹈，意外地走出了一條不同的路。這種獨特的「小鐘式舞蹈」不僅紅到有人特別來點菜要求跳特定舞蹈，還為他增加了許多國高中生粉絲。隨著人氣持續攀升，小鐘的跳舞之路將會繼續前進，成為搞笑界的「亞洲舞王」似乎指日可待。

