「新一代國民女友」163braces頒獎像開盲盒 另類同框遠在荷蘭得獎者

〔記者陳慧玲／台北報導〕被封為「新一代國民女友」的「163braces」吳朵芸，受邀擔任第四屆校園創作菁英獎創作大使，日前出席頒獎典禮，由於她僅負責頒發其中兩個獎項，因此典禮全程得獎者都覺得像在「開盲盒」，最後真正能從她手上接過獎座的得獎學生顯得格外開心。

由中華音樂人交流協會與中華音樂著作權協會共同主辦的校園創作菁英獎，本屆共有12件詞曲原創作品各獲頒獎座及創作獎學金2萬元，得獎作品包括《溫良恭儉讓》、《鼻塞》、《It Feels Like Déjà Vu》、《Somebody》、《想要逃離》、《Human Nation》、《值多少》、《愛著台南的伊》、《盼》、《息》、《丼》、《之後》等歌曲。

典禮上有個小插曲，遠在荷蘭擔任交流學生而無法返台的得獎者郭道申，特別請同學以平板電腦全程開直播，代替自己「到場」參與典禮。當主持人宣布他獲獎時，一起獲獎的夥伴立刻高舉 iPad 上台領獎，163braces也幽默親手捧著平板完成頒獎，與螢幕中的得獎者「另類同框」。

除了出席頒獎典禮，163braces也預告明年1月30日將於 Zepp New Taipei 舉辦「海螺記」造船計劃演唱會，購票可洽Ticket Plus遠大售票系統 。

