新一代幫助消化保健品「恩基生醫-捍速適、捍幽適」上市！大樹藥局與臺大食科所攜手，護衛現代人健康

（照片來源：大樹藥局）

隨著健康意識抬頭，消費者更加關注健康的議題，其中消化相關議題更是名列許多健康調查中的前五名！

為了幫助台灣民眾的健康維持，台灣最大連鎖藥局「大樹藥局」與臺大食品科技研究所攜手合作，結合產業經驗與嚴謹學術研究，推出兩款全新一代消化保健食品，速效型「恩基生醫-捍速適」與長期保養型「恩基生醫-捍幽適」，以具有高度專一性的專利成分「Next-IgY® 蛋黃免疫球蛋白」為核心，結合多項國際專利技術，精準滿足消費者維持消化道機能與健康護衛的需求。

廣告 廣告

恩基生醫以精準關鍵成分幫助維持消化道機能

「捍速適」是快速調整體質的選擇，特別的專利技術「果膠浮筏」可以包裹、保護重要的營養成分，讓營養成分慢慢釋放，延長效果時間，幫助維持消化道的正常功能。果膠浮筏分解後還會變成膳食纖維，提供膳食纖維營養價值，使排便順暢、改變細菌叢生態。

此外，捍速適還添加了「Gastro-AD大豆發酵物」，這是一種含有大豆蛋白、胜肽和胺基酸的成分以及陳皮、丁香，都是大家熟知能幫助消化與維持健康的成分。

「捍幽適」適合長效補給，主要成分「Next-IgY® 蛋黃免疫球蛋白」搭配含有多種不同酵素的「DigeZyme®專利綜合消化酵素」，餐後能幫助消化；也添加具有調節生理機能的「VitU高麗菜精華」能作為病後補養，也有用於滋補強身的「L-麩醯胺酸」與補充鋅攝取不足現況的「葡萄糖酸鋅」，是貼近現代人飲食習慣的幫助消化保健食品。

（照片來源：大樹藥局）

恩基生醫技術長 黃東裕博士表示，現代人外食營養不均衡、生活壓力大，常會有幫助消化、調整體質的保健需求，但市面上幫助消化的保健品，若沒有將有效成分保護起來，很容易在過程中遇酸被破壞，無法發揮作用。

「恩基生醫」選用調節消化道機能、改變細菌叢生態的「Next-IgY® 蛋黃免疫球蛋白」，並採用SoteGuard®專利包埋技術，保護「Next-IgY® 蛋黃免疫球蛋白」能順利抵達目的地，有效率的作用，是現代高壓生活下的好幫手。

大樹藥師專業推薦，幫助您維持健康

大樹藥局蔡翔宥藥師表示「恩基生醫」的捍幽適、捍速適產品非藥物，特別適合外食族、生活忙碌或作息不規律的人，可長期安心食用，建議每日一顆，即早保養，是現代人健康維持的好幫手，更是精準、有感且便利的日常保健新選擇，有任何需求都歡迎至大樹藥局詢問洽詢專業藥師。

（照片來源：大樹藥局）