新一代神鵰俠侶出爐！小龍女是台語天后凍齡美魔女 楊過私下是多年好友
記者鄭尹翔／台北報導
美魔女談詩玲強勢推出新歌〈神鵰俠侶〉，並邀來總鋪師歌手陳隨意首次對唱，兩人相識十年卻首度合作，為三立八點戲劇《百味人生》打造全新片頭曲。新歌 MV 今（10）日於 YouTube 驚艷首播，導演以 AI 動畫結合真人實境拍攝，為兩人量身打造小龍女與楊過的人物設定，科技感十足的視覺效果搭配濃烈戲劇張力，讓談詩玲直呼：「為了這首歌，我從頭到腳大改變，新歌也真實反映了我的人生。」
此次錄音更充滿挑戰，談詩玲透露自己在感冒狀態下硬撐高音，全程含著喉糖錄製，還必須以真高音呈現情緒張力，讓她苦笑：「當天真的快被自己嚇死，但不服輸就是我的個性。」而陳隨意則表示，兩人屬於中低音區，對唱反而產生意外衝突感，「她強勢、我暖男，兩個不同風格撞在一起，竟然擦出很不一樣的火花。」
最讓兩人印象深刻的是 MV 親密戲。談詩玲原以為只是一般拍攝，沒想到現場突然被要求上演多段「談情說愛」的動作戲，導致 NG 不斷。她笑說：「我跟隨意太熟了，一看對方就笑場，根本沒辦法入戲。」其中一幕是談詩玲從背後緊抱陳隨意，原本她因害羞呈現「有距離的熊抱」，直接被導演怒斥不夠投入，只好硬著頭皮整個人貼上去，「我緊張到手都在抖，拍完才覺得壓力瞬間解除。」甚至還擔心老公吃醋，沒想到對方看完花絮後淡定說：「這就是演戲啊，哪有妳講得那麼誇張！」
陳隨意也笑稱自己差點被嚇到想落跑，「她緊張到手在抖，撫我的臉時像在拍驚悚片，我的心跳比她還快！」但他也意外看到談詩玲的另一面，「平常她像俠女，拍 MV 卻第一時間傳花絮給老公看，很尊重另一半，也讓我看到她很小女人的一面。」
談詩玲現實生活中的「俠女性格」也在 MV 的 AI 造型中完美呈現。她透露自己曾為保護遭打的小狗，無懼棍棒大聲制止鄰居；也曾目睹女生誣賴路過阿伯，立刻出面主持公道。她說：「我就是天生俠女，看不下去不公不義的事，我會繼續堅持這個初衷。」
兩人皆表示這次合作突破極大，不論戲劇演出、AI 特效呈現、或高音挑戰，都讓〈神鵰俠侶〉成為兩人合作以來最具突破性的作品，也讓粉絲相當期待之後的舞台合體演出。
