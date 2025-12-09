新一代航空情報服務系統上線 打造我航空版Google Map

記者李佩玲／臺北報導

交通部民航局今（9）日指出，我國新一代航空情報服務系統於今年10月16日正式啟用，有別於過去「文字式」的資訊呈現，新系統以「圖像化」提供飛航計畫及飛航公告，打造成我國航空版的Google Map，對航空公司航路規劃精準度、地面運作安全與整體作業效率，均有效提升。

民航局飛航服務總台於2011年啟用我國第一代航空情報服務系統，系統化處理飛航計畫、飛航公告及飛航前簡報等動態資訊，並提供臺北飛航情報區的機場場面公告示意圖和航行警示圖，將飛航訊息與全世界交換，協助航空公司及飛航人員安全地完成飛行任務。

總臺副總臺長董吉利表示，第一代系統已使用10多年，系統軟硬體除逐漸老舊外，也面臨全球飛航資料庫與國際最新版本格式不同等挑戰，因此飛航服務總臺積極規劃建置新一代航空情報服務系統，並於2023年成立跨單位專案小組。

董吉利說明，專案小組擬訂系統功能規格，並歷經2年多的系統建置，包含採購招標、系統設計審查、設備安裝、人員訓練、陣地測試、720小時信心測試等階段，整個系統依國際民航組織最新標準設計，並結合本區特定需求，確保我國航空情報的即時性、完整性與正確性。

董吉利進一步指出，新一代航空情報系統共耗資1.7億元，新系統不僅整合最新全球航空資料庫，實現全航路、跨國界的即時檢核，更結合地理資訊系統以2D／3D視覺化圖形功能，使飛航公告及機場場面限制能即時以圖像化方式顯示與國際交換，有效提升航空公司航路規劃精準度、地面運作安全與整體作業效率。