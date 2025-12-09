新一代航空情報服務系統升級 打造我航空版Google Map
民航局今天(9日)表示，斥資新台幣1.7億打造的「新一代航空情報服務系統」在10月上線後，無論是飛航計畫或飛航公告都可從文字轉為2D或3D圖資，有效提升作業效率，如同我航空版的Google Map。
民航局飛航服務總台副總台長董吉利9日表示，台灣自2011年建立第一代航空情報服務系統迄今已10餘年，為了提升系統效能與資安防護、同時因應國際規範的改變，民航局自4年前開始規劃新一代航空情報系統，歷經3年的建置與長時間的嚴謹轉移規劃，總算在10月16日正式上線，而且歷經2個月的穩定運作，深獲各界好評。
董吉利指出，航空情報系統可說是「航空導航資料庫」，內含飛航情報區的所有航路、航點、機場、助導航設施等靜態資料；更重要的是需處理「飛航公告」和「飛航計畫」。以飛航公告為例，就是哪些區域有戰火或軍演或無人機，或者哪些機場的滑行道與跑道關閉等「航情警示公告」，都須透過航空情報系統向外發送或與其他國家交換，以利雙方往返的飛機知悉，藉此制定起飛前的「飛航計畫」，也就是任一架飛機的起飛與落地機場、航程時間、機型、航路與航點等等，這些計畫也須透過航空情報系統發送出去。
只是過去無論是飛航公告或飛航計畫，都是既單調又複雜的純文字，「新一代航空情報服務系統」則轉為2D或3D的圖資，有效提升作業效率，如同我國航空版的Google Map。董吉利說：『(原音)但是我們新的系統不只是做到台北飛航情報區而已，我們把它往全球性地往外擴，所以我們這套系統現在服務已經可以讓航空公司擴展到它們全球飛航的路線是不是準確。因為我們擴展到這樣之後，而且我們又結合了地理資訊系統，所以現在開始，我們這套系統它可以變成視覺化，原來是文字化，可是我們把它轉成圖資化，而且它還是2D跟3D的呈現。所以我們可以把它比喻成我們打造了一套我國的航空版Google Map也好、說是Apple的地圖也好。』
新一代系統呈現的圖資化、視覺化樣式。(民航局提供)
董吉利也說明，目前台灣與全球93個國家都有進行飛航計畫與飛航公告交換，而且每年發出26萬份飛航計畫、1萬多份飛航公告，接收到的飛航公告更高達118萬份，這也彰顯台灣在區域航網的重要性。 (編輯：許嘉芫)
