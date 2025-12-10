新一代航空氣象服務系統 115年正式上線

（中央社記者余曉涵台北10日電）民航局今天表示，新一代航空氣象服務系統新增衛星及雷達資料等，可以提供更精準的亂流、積冰、雷雨預報，預計115年正式上線，將可提高航空氣象服務的準確度、效率與國際接軌能力。

交通部民用航空局與中華航空氣象協會共同主辦的氣象技術交流研討會今天登場，交通部民用航空局發布新聞稿表示，包括運安會、軍方、航空公司、產業界與學術界等百餘名專家參與，共同就新一代航空氣象技術進行交流。

民航局長何淑萍說，面對全球極端天氣頻率與強度不斷提高，國際民用航空組織（ICAO）、國際航空運輸協會（IATA）與美國聯邦航空總署（FAA）都將亂流偵測、低空風切監測、航空氣象數據整合、以及智慧化決策支援，視為新一代航空安全管理的關鍵能力。

何淑萍指出，在這樣的國際趨勢下，各國皆積極投資新型觀測系統、演算法與資料標準，以縮短資訊時效、提升預報能力，進而支撐航空營運風險管理。

民航局飛航服務總台總台長黃麗君表示，航空環境越來越複雜，天氣不穩定性也提升，使航空氣象在機場作業、航路避讓及簽派決策中扮演更關鍵角色，而總台及中華航空氣象協會也將持續促進產、官、學、研的協同合作，共同支持國家航空氣象技術的發展。

民航局說，研討會以航空氣象科技新趨勢為核心，探討「桃園機場新一代低空風切監測規劃」、「亂流觀測與預報技術」及「下一代航空氣象系統發展」等重要議題，飛航服務總台同時也介紹新一代航空氣象服務系統汰新及升級案（AOAWS-RU）建置成果。

民航局表示，新一代航空氣象服務系統汰新及升級案包含採用美國國家大氣研究中心（NCAR）所發展最新高解析度預報模式、新增衛星及雷達資料，提供更精準的亂流、積冰、雷雨預報，建置互動式航空氣象服務網等。

民航局指出，系統將於115年正式上線，提升航空氣象服務的準確度、效率與國際接軌能力。

另外，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分享桃園機場新一代低空風切監測系統的可行規劃方向，說明因應第三跑道興建及既有設備遷移需求，新系統可考量採國際先進的多重觀測來源組合，運用新氣象都普勒雷達結合光達技術，以提升不同天氣條件下的偵測能力，確保起降安全。

台大大氣系教授林博雄的團隊則分享其與航空公司合作的亂流觀測研究，團隊透過實際航班蒐集相關資料，協助了解區域內亂流特性，並可作為提升預報能力的參考基礎，未來對航空公司在航路規劃與飛安管理上具重要助益。（編輯：李亨山）1141210