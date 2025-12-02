新一代「全流程膝關節手術機器人」登台！AI智能輔助膝關節置換術再升級
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】中華民國骨科醫學會2025年聯合學術研討會（2025 TOA）日前盛大登場，今年以「智慧化手術（Smart Surgery）×精準骨科（Precision Orthopedics）」為主軸，聚焦人工智慧與骨科醫療的融合與創新。新一代「全流程膝關節手術機器人」也於會中首次亮相，可協助醫師為患者量身打造術前規劃，並提高手術精準度。現場同時邀請韓國及台灣專家，針對骨科治療新趨勢與臨床應用經驗進行深入交流。
根據健保署資料，2023 年全台已有近3萬人進行人工膝關節置換手術（TKA），近三年來持續上升；而韓國健保資料亦顯示，2010至2018年間初次TKA手術量成長約35%，翻修手術更增加68%。醫界分析，由於人口老化與退化性關節炎盛行，膝關節手術的需求預期也將同步上升。
傳統膝關節置換存在限制 醫說明何謂「動態對位」新概念
韓國中央大學光明醫院骨科主任Park Yong Beom教授也蒞臨年會現場，向台灣專家分享膝關節治療的趨勢發展。他認為，人工膝關節置換手術的目標，是讓患者的膝關節恢復到發生骨關節炎、退化性關節炎等疾病前的狀態，以便緩解疼痛和改善膝功能。每位患者的膝關節結構、病況發展（退化程度）和骨頭磨損程度等皆大不相同，而傳統手術多採用「機械對位（mechanical alignment）」，術前規劃理想的膝關節直線軸，並依此標準進行定位和切割，但結果未必能符合每位患者自然膝關節的實際構造，可能導致術後疼痛不適、長短腳或韌帶緊繃，影響手術滿意度。
近年來「動態對位（kinematic alignment）」的膝關節置換術概念逐漸受到關注。手術設計盡量還原患者先天的解剖結構，使置換後的人工膝關節更貼近病患原本先天的膝關節構造，以便在術後恢復原有的關節活動軸線。術後結果的表現取決於腿部軸線的準確度掌握，而傳統手動操作在此方面仍有部分限制。
新一代智能輔控「全流程膝關節手術機器人」 手術精準度再提升！
Park Yong Beom教授說明，隨著醫療技術發展，現有新一代「全流程膝關節手術機器人」，可協助醫師配合患者的個別狀況，利用3D建模規劃和模擬手術流程，並於術中依術前規劃精準執行骨骼切割，醫師也可透過手術機器人的即時回饋，在手術過程中隨時確認對線的準確性。同時維持韌帶平衡、精確執行軟組織放鬆，並協助導引人工關節植入。
手術機器人全程輔助醫師進行手術，已成為韓國、甚至全世界骨科膝關節置換手術治療新趨勢。從目前韓國臨床應用來看，觀察到在植入物表現、患者術後舒適感和嚴重膝蓋變形的矯正狀況具正向趨勢，實際情況可能因患者個體差異和治療安排而有別，相關成效須由醫師判斷。Park Yong Beom教授指出，台灣在人工膝關節置換術領域的技術和臨床成果同樣位居世界前列。隨著未來相關技術在台逐步普及，他也預期台韓之間的合作與技術交流將更加密切，期待進一步推動膝關節治療整體發展。
手術機器人全程輔助 醫師專注「規劃、判斷」充分發揮專業
膝關節治療領域專家邱盈翔也觀察到，過去醫師在膝關節置換手術中，常需花費大量時間進行骨骼切割等重複性高的初階工作，也容易造成醫師的疲勞。透過新一代全流程手術機器人和AI技術的導入，醫師可將更多精力專注於術前的詳細規劃，充分發揮專業能力；術中則可監控手術機器人的操作，並依患者實際狀況判斷是否需微調，讓精準醫療得到進一步的落實。
「更重要的是，透過技術的應用，有助於手術流程規劃更為標準化，對臨床品質具有重要意義。」目前台灣約有三百多萬人長期受膝關節疼痛困擾，部分患者因對手術感到恐懼而卻步。邱盈翔指出，現有臨床觀察認為，手術機器人的應用可能有優化手術時間與術後照護管理的潛力，實際狀況則以醫師評估為準。智慧醫療技術的持續進步，未來也將提供更多彈性治療選擇，對醫師與患者都將是一大助益。
