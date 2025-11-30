新一代「戰痘男神」誕生？黃偉哲曬1圖吸15萬人朝聖

政治中心／楊佩怡報導

近日台南市長黃偉哲出席活動時，總是能看見他的鼻子上有一塊白白的圓點，讓不少網友都好奇那個白點是什麼。對此，他本人昨（29）日晚間在Threads上發文公布解答，更PO出一張更清晰的照片；畫面曝光後，至今已吸引超過14萬人朝聖，網友笑回：「市長還在青春ㄋㄟ」。





新一代「戰痘男神」誕生？黃偉哲曬「清晰私照」湧15萬人朝聖：還很青春耶

台南市長黃偉哲近日被拍到，鼻尖上有白色圓點。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲近期被拍到鼻頭上多了一個不明物體，遠看就像白色的高光打在鼻尖上，引發不少網友關心黃偉哲是不是受傷了。對此，本人在Threads上發文解答了，他表示其實那個是痘痘貼，「最近出席活動，被大家問鼻子上怎麼白白的，那個，我長痘痘所以有貼痘痘貼啦…」。據了解，這個痘痘貼不是幕僚幫他貼的，而是市長本人親自貼的。

廣告 廣告

新一代「戰痘男神」誕生？黃偉哲曬「清晰私照」湧15萬人朝聖：還很青春耶

黃偉哲在11月28日出席活動時，鼻子也被拍到有白白痕跡。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，短短10小時觀看次數就吸引了超過15萬人朝聖，網友紛紛笑喊「市長還在青春ㄋㄟ」、「青春沒有了，青春痘還在」、「台南限定版，白鼻心偉哲，又可以再出一張小卡了」、「青春期嗎！！！！？！不知道會不會叛逆XD」、「愈看愈可愛又慈祥，市長辛苦了！」、「還很青春捏」、「下次可以貼星星的嗎」。此外，還有網友趁勢詢問黃偉哲關於今（2025）年的跨年卡司，黃偉哲也親回：「努力中啦！下週二會公佈聖誕的」。如此親民的互動，與凡人般的可愛形象，也再次為他加分不少。

新一代「戰痘男神」誕生？黃偉哲曬「清晰私照」湧15萬人朝聖：還很青春耶

黃偉哲本人親發照片解答，鼻子上的白色圓點其實是痘痘貼。（圖／翻攝自黃偉哲Threads）





原文出處：新一代「戰痘男神」誕生？黃偉哲曬「清晰私照」湧15萬人朝聖：還很青春耶

更多民視新聞報導

台74人遭中共列「台獨名單」！行政院反制作為曝光

陳水扁點名高雄「2026最強母雞」！喊：最像陳其邁

謝長廷遭傳賄賂高市早苗！事實查核中心說話了

