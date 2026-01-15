新一代「摺王」HUAWEI Mate X7 香港發佈，第二代紅楓影像，十檔可變光圈，IP59防水

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 香港舉行了一場盛大的發佈會，正式香港市場推出了兩款新產品，其中最備受矚目的就是新一代摺疊旗艦手機之王 Mate X7。

全新的雲錦白配色設計靈感來自中國傳統工藝「錦纖」，納米纖維交⁠織編織而成，流光四溢變幻有致。同時還有寰宇红及曜石黑兩個版本，總有一款令你滿意。

HUAWEI Mate X7 採用了傳統橫摺式設計，正面外屏幕為 6.49吋 解像度為 2444×1080 的 3,000nits 光度的 LTPO 屏，而展開之後的內屏更達到 8吋 2416×2210 解像度 2,500 nit 光度，兩塊屏幕均支援 1 至 120Hz 的自適應刷新率技術，並採用 1440Hz 高頻 PWM 調光，支援 HUAWEI X-True Display 顯示技術。無論是色準、亮度、細節都提升至極致。業界首創三層複合超韌結構的內屏，結合非牛頓流體防護層、UTG 抗衝擊層和碳纖維支撐層，抗衝擊性提升 20%，耐彎折能力提升 100%。而外屏更是採用了第二代玄武鋼化昆侖玻璃，提供極致的保護。

HUAWEI Mate X7 擁有玄武架構，結合由超高強度鋼材製造的「超可靠精密鉸鏈」與航天級鋁合金中框，提供更堅固更輕量化的摺疊架構，抗摔的同時更支援 IP58 及 IP59 級防塵防水。

與前代機型相比，其物理外觀的改動雖屬細微，卻蘊含明確意圖。根據 HUAWEI 官方數據，Mate X7 在摺疊狀態下的厚度僅為 9.5mm，相比 Mate X6 減薄了 0.35mm，其重量亦減輕了3g 至 235g，展開之後更只有 4.5mm。

拍攝影像方面更是巨大提升，搭載第二代紅楓影像系統，色彩還原度提升 43%，進光量更是巨升至 96％，可以更完美的改善偏色問題。主鏡頭採用 5,000萬像素 1/1.28 吋超大底感光元件，還有行業內極少有的 F1.49 – F4.0 十檔可變式物理光圈。長焦鏡頭方面採用 5,000萬像素，F2.2 超大光圈，業界首創的緊湊型潛望式系統，令纖薄機身實現 3.5倍光學變焦。還有一個 4,000萬像素超廣角鏡頭。這三個鏡頭均採用 HUAWEI 的 RYYB 感光元件技術。

HUAWEI Mate X7 更支援全新 Ultra HDR 影像技術及 17.5 EV 超高動態範圍，令你拍攝的影片更接近專業級設備。

Mate X7 內置了 5,600mAh 容量電池，支援 66W 有線快充及 50W 無線 HUAWEI SuperCharge 超級快充。

3550mm² 超大 VC 及石墨烯散熱系統，即使在高負載的情況下亦不會影響處理器的全力發揮。

本次面向海外市場發佈的 HUAWEI Mate X7，僅提供單一規格配置，16GB RAM 搭配 512GB ROM，定價為 HK$15,988。1月16日開始預售，2月6日正式上市。

凡預購 HUAWEI Mate X7 即送 HUAWEI MatePad 11.5 乙部 (價值：HK$1,599)；HUAWEI Freebuds 6 (價值：HK$1,099)；HUAWEI Scale 3 (價值：HK$199) ;「尊享服務」包括中國 (含港澳) 及亞太地區聯保、優先服務、郵寄維修服務 (價值HK$499)

HUAWEI 香港網上商店 – 預訂優惠

HUAWEI Mate X7 現已於 HUAWEI 香港網上商店 接受預訂 (https://bit.ly/49sh1eV),於預訂期內支付訂金 HK$500,即可抵扣 HK$1500,優惠詳情及細則請瀏覽:

https://bit.ly/4mYVD79。