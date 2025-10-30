新一代「旅拍神機」在台上市 採台積電第三代3奈米製程

民視新聞／綜合報導

為了搶攻台灣市場，手機品牌推出全新旗艦機款，不僅和聯發科合作，採用台積電第三代3奈米製程，號稱容量、AI影像處理大提升。

手機品牌推新機，宣布在台上市，不僅推出強大效能、領先業界超大電量，連拍攝鏡頭也大躍進，媲美專業相機的成像以及拍攝體驗，帶來新一代「旅拍神機」，可實現高達10倍光學變焦、50倍影片變焦、200倍數位變焦，成為演出拍攝、遠距攝影的最佳利器。

業者表示，持續追求行動影像與效能極致，在影像、設計與創新技術上的長期積累，結合聯發科技領先的效能實力，呈現出強大的影像處理實力，與AI表現奠定絕佳基礎。

