新一代 SiGTRON AI工廠落腳台南 打造亞洲級算力核心基地

[Newtalk新聞] 希格諾科技股份有限公司今（13）日宣布攜手美超微電腦股份有限公司（Supermicro）、敦陽科技股份有限公司、茂綸股份有限公司、數位無限軟體股份有限公司及合通企業股份有限公司等企業，共同啟動「新一代 SiGTRON AI 工廠建置計畫」，為台灣首座具備高階算力能力的基地，今日下午舉行簽約啟動儀式，台南市長黃偉哲亦到場共同見證，展現產官合作推動AI產業發展的堅定決心。

黃偉哲表示，今日見證新一代 AI工廠啟動，也代表台南的科技實力再度獲得國際肯定。此次由多家企業共同建置的先進 AI工廠，為台灣第一座、亦是亞洲少數具備高階算力能力的基地，對台灣未來的 AI 技術發展與產業升級具有重要意義。

他強調，算力已成為國力的重要指標，市府將持續與中央協力，強化電力與其他基礎建設，打造更完善的投資環境，支援 AI 及半導體相關產業穩健發展。隨著南科的3奈米相關產能正依計畫推動，高雄與新竹寶山的2奈米廠區建置也陸續展開，未來可望帶動整體產業鏈再升級。

本案預計投入約30億元於台南統懋半導體公司廠址建置亞洲級AI工廠，將成為台灣第一座、亞洲少數搭載128台SMCI 10U HGX B200伺服器節點及24個SMCI RTX PRO 6000 4U伺服器節點的大型AI運算中心，提供國內企業與研究單位高效能AI推理運算、模型訓練與全方位AI服務。

SiGTRON AI工廠不僅是國內少見的大規模AI運算中心，更象徵台灣邁向智慧科技未來的重要里程碑。此投資將為南部AI聚落注入強大助力，促進模型開發、智慧製造、雲端服務等技術加速落地。

經濟發展局表示，人工智慧以驚人速度重塑全球產業版圖，各國科技巨頭均積極擴大布局。台南以南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城及柳營科技工業區為核心，已形成具有研發、製造、整合與應用能量的「金三角產業聚落」。市府將持續推動AI技術導入、智慧機器人應用與半導體鏈結，吸引更多AI晶片、伺服器、智慧機器人及相關應用服務業者進駐，加速台南邁向AI驅動的智慧製造城市，打造創新與產業發展並進的全新典範。

