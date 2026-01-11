新一代AI工廠藍圖浮現！西門子與輝達擴大合作 數位孿生走進產線

【記者呂承哲／台北報導】回顧這次CES 2026展會，實體AI正邁向落地階段，西門子與輝達（NVIDIA）宣布大幅擴展策略合作，將人工智慧（AI）導入實體產業與工業流程，目標共同開發工業AI與物理AI解決方案。由輝達提供AI基礎設施與模型，結合西門子在工業軟硬體與自動化的深厚實力，雙方攜手打造可實際落地的產業級AI作業系統。

西門子執行長Roland Busch指出，雙方將以工業AI作業系統為核心，重新定義物理世界的設計、建造與運作方式，讓數位孿生從模擬工具進化為即時決策與自動化引擎。輝達執行長黃仁勳也強調，生成式AI與加速運算已引爆新一輪產業革命，透過與西門子的結合，企業可以先在軟體中模擬複雜系統，再無縫部署到真實世界，大幅縮短從構想到落地的時間。

雙方合作的核心，是以AI加速整個工業生命週期。西門子與輝達將打造由AI驅動、具備自適應能力的製造據點，首個示範將落地於2026年在德國埃朗根啟用的西門子電子工廠。透過結合軟體定義自動化、工業營運軟體與輝達Omniverse函式庫與AI基礎設施，工廠可持續運行數位孿生，在虛擬環境中測試優化方案，再回饋至實體產線，讓決策更快、更準確，同時降低導入風險。目前包括鴻海、HD現代、KION與百事公司等企業，已開始評估相關應用。

在模擬與工程層面，西門子將完成旗下模擬產品的GPU加速，並擴大支援NVIDIA CUDA-X函式庫與物理AI模型，使客戶能執行更大規模、更高精準度的模擬任務。雙方也將導入PhysicsNeMo與開放模型，推動生成式模擬與自主型數位孿生發展，讓系統能即時進行工程設計與自我最佳化。

在半導體與AI工廠領域，合作將延伸至電子設計自動化（EDA）。輝達的CUDA-X、PhysicsNeMo與GPU加速技術將整合進西門子的EDA工具，聚焦於驗證、佈局與製程最佳化，關鍵工作流程效能可望提升2至10倍，並導入AI輔助佈局、除錯與電路最佳化，在滿足嚴格可製造性要求下，大幅提升工程生產力。

雙方也將共同開發可重複複製的新一代AI工廠藍圖，因應高密度運算對電力、散熱與自動化的需求，並結合西門子在電力基礎設施、電氣化、電網整合與數位孿生的優勢，以及輝達的AI平台與加速模擬能力，推動全球工業級AI基礎設施部署。未來，兩家公司也將率先在自身營運中導入這套體系，形成可擴展、可驗證的工業AI實戰樣板，為客戶建立落地參考。

