新一代CAR-T治療最快今年納健保 有望提前至二線

（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台灣在112年將CAR-T細胞治療納健保，要價819萬元曾創最貴紀錄，已給付逾90例、近7.3億元。衛福部長石崇良今天表示，最快今年內，健保有望開放新一代CAR-T，並有機會提前到第二線治療。

台灣進入再生醫療新世紀，自民國112年11月1日起，細胞免疫治療CAR-T納入健保給付，治療難治型的淋巴癌、血癌，採為期2年的暫時性支付，藥價高達新台幣819萬元。

中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會、癌症希望基金會今天舉辦「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會。石崇良出席致詞指出，CAR-T是我國首批以「暫時性給付」方式納入健保的藥品之一，必須同步蒐集三年期臨床實證資料。

廣告 廣告

石崇良表示，當時CAR-T是最貴的治療，提供急性淋巴性白血病（ALL）跟瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的患者，於二線治療失敗，骨髓移植失敗或無法移植者，有再一次治療的機會，迄今給付超過90人，經初步資料看起來，淋巴瘤治療效果比當時的臨床實驗資料要好，對病人的經濟負擔跟預後也有一定效果。

石崇良透露好消息指出，新一代CAR-T細胞免疫治療已取得國內藥證，並申請納入健保給付，目前正進行醫療科技評估；隨著國際癌症治療指引調整，未來在特定情況下，治療線別也有機會由過去的第三線提前至第二線使用。

石崇良表示，至於健保評估進度，現階段尚未進入實質價格協商，後續將依醫療科技評估結果，特別是成本效益分析與ICER值（每增加一人年餘命所需成本），作為與藥廠討論價格的重要依據，以兼顧病人治療效益與健保制度永續。

談到是否會擴大給付對象，石崇良說，健保給付適應症須與藥證核准內容一致，不會任意擴大至其他疾病別，但在治療線別上仍有調整空間，隨著國際癌症治療指引（NCCN）更新，CAR-T在特定情況下已有從第三線提前至第二線，甚至與骨髓移植並列的趨勢，相關調整仍須綜合臨床試驗結果、國際指引及醫療科技評估，經專家會議與共同擬訂會議審議後，才會做出最終決定。（編輯：李亨山）1150204