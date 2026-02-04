新一代CAR-T治療 最快今年納健保

自一一二年十一月起，中央健康保險署正式將 CAR-T 細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年一月底，已有九十例個案獲得健保給付資格，每位患者平均八一九萬元、總計近七‧三億元的藥費。衛生福利部長石崇良表示，CAR-T細胞免疫治療是我國高單價癌症藥品獲得健保給付的先例，在健保給付逾兩年、即將邁向百例里程碑之際，特別感謝各地醫學中心與醫護人員，加速成立尖端的細胞免疫治療實驗室，讓北中南東各地的患者均有望就近治療；健保制度也將持續朝提升用藥可近性及依實證療效給付的方向邁進。

最新《112 年癌症登記報告》顯示，白血病與非何杰金氏淋巴瘤，在男性癌症死亡原因中，分別高居第九與第十名；女性則排行第十一名與第十名。其中，兩大癌症中的急性淋巴性白血病以及瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤，對國人的健康威脅更是不容小覷。中華民國血液病學會理事長柯博升表示，前者主要發生於兒童族群，而後者則多見於中高齡患者。兩種血液惡性腫瘤在疾病初期，常因症狀不明顯，而被誤認為單純疲勞、或是一般的腰痠背痛，導致延誤就醫時機。

柯博升理事長指出，確診後患者無須過度焦慮，在CAR-T細胞免疫治療獲得藥證前，台灣急性淋巴性白血病與瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤的治療，已累積深厚臨床經驗，整體治療成果具備國際水準。醫師能依患者疾病風險分類，靈活運用化學治療、標靶藥物、幹細胞移植等治療方式。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，自一一○年以後，台灣正式邁入 CAR-T 細胞免疫治療新時代，長期受限於治療選擇的血液癌症，終於迎來關鍵突破。 CAR-T 細胞免疫治療兼具基因工程、細胞治療與免疫科技。其屬於高度客製化的療程，目前符合健保執行條件的醫療院所共有九家，包含：臺大醫院、臺大癌醫、林口長庚、中國附醫、北榮、亞東、中榮、高醫附醫、花蓮慈濟。屬於「二十五歲以下急性淋巴性白血病」及「成人瀰漫性大B細胞淋巴瘤」的患者，經過兩線標準治療後，若仍治療反應不佳或發生復發，即有機會申請健保給付。