新一代CAR-T 可望今年納健保

健保署112年11月正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年1月底已有90例個案獲得給付資格。 （記者陳柏翰攝）

記者陳柏翰∕台北報導

健保署正式將每名患者逾800萬元的CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年1月底已有90例個案獲得健保給付資格。衛福部長石崇良4日指出，CAR-T細胞免疫治療採暫時性支付3年，初步看來效益不錯；目前新一代CAR-T在台灣取得藥證，正在申請健保給付，健保署正在積極評估，應該會在今年納入。

中華民國血液病學會理事長柯博升表示，急性淋巴性白血病、瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者若發生復發、治療反應不佳，治療就會變得棘手；CAR-T細胞免疫治療可幫助患者爭取長期控制疾病、治癒希望。

根據中華民國血液及骨髓移植學會追蹤研究發現，本土治療成效整體表現優於全球臨床試驗結果。相較國際臨床試驗，我國急性淋巴性白血病患者1年存活率再提升10.4%達87.5%；瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者亦增加16%升至64.2%。

血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，CAR-T細胞免疫治療兼具基因工程、細胞治療與免疫科技，屬於高度客製化的療程。目前符合健保執行條件的醫療院所共有9家，包含台大醫院、台大癌醫、林口長庚、中國附醫、北榮、亞東、中榮、高醫附醫、花蓮慈濟。

台灣112年11月起將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年1月底已有90位患者獲得健保給付資格，每位患者平均819萬元，總計近7.3億元的藥費。石崇良在健保署長任內首創「暫時性支付」，他表示，當時給付CAR-T被認為是天價，如今看到結果如釋重擔，顯見健保創新給付方案是可行的。

石崇良指出，目前給付的是第1代CAR-T，現在有第2代、第3代問世，對象也擴及急性淋巴性白血病、瀰漫性大B細胞淋巴瘤這2類以外，甚至朝向固態腫瘤、異體CAR-T發展。他也透露，目前已有新一代CAR-T在台取得藥證，正在申請健保給付，健保署積極評估中，應該會在今年上路。