新一代PSMA正子掃描 精準揪出微小攝護腺癌病灶

台中63歲高姓男子前年初健檢抽血，發現攝護腺特異抗原指數（PSA）異常就醫，確診為攝護腺癌。於台中榮總接受達文西攝護腺和雙側淋巴切除手術，術後恢復良好，然而後續回診追蹤，PSA指數仍緩慢上升至0.8ng/mL，代表可能有復發或轉移病灶，一般磁振造影無法檢出，高男焦慮到失眠，回診看報告更是提心吊膽。所幸泌尿醫學部和核子醫學科為他安排最新的PSMA正子斷層掃描檢查，發現下腔靜脈旁有多顆高位淋巴結轉移，給予口服藥和放射線治療後，目前PSA指數正常（<0.025ng/mL），高男生活如常也終於放下心中大石。

攝護腺癌（又稱前列腺癌）為台灣男性十大癌症中發生率排名第三、死亡率第六，由於早期沒有明顯症狀，因此超過3成病人初次確診時，癌細胞已轉移到其他部位，國內每年逾9千人罹病，稱為「熟男隱形殺手」。

台中榮總核子醫學科林主任指出，即使病人早期發現手術治療後須定期回診抽血追蹤PSA指數，仍有2成病人在5年內會復發，這時臨床會出現病人PSA指數持續上升，但因為一般磁振造影檢查往往需要等到PSA數值大於2才能偵測到病灶，病人將面臨半年到一年PSA持續上升的等待期，卻找不到復發或轉移病灶在哪裡，承受「PSA焦慮症」的心理壓力，可能錯失治療黃金時機，或憑醫師經驗採擴大範圍治療，不僅病人辛苦，治療效果有限甚至無效。

泌尿醫學部主任李建儀指出，新一代PSMA正子斷層掃描專用於偵測攝護腺癌（見右圖）適用3種情況：初期診斷時，當病人癌指數很高但傳統影像看不到轉移病灶，新檢查能找出隱藏病灶，精準判定分期；手術或放射線治療後腫瘤指標未明確改善，可重新評估病況及療效；懷疑癌症復發或轉移時，新檢查能在PSA數值0.2至0.5之間就偵測出病灶。

林主任解釋，PSMA正子斷層掃描顯影劑18F-rhPSMA-7.3於2025年12月獲衛福部核准，影像雜訊更低，能偵測小於5mm的微小病灶；目前為自費項目。