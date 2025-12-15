新一代RAV4北美開賣！全車系油電「台幣96萬起」配色大爆發 台灣等年底

記者許雅惠／台北報導

新一代TOYOTA RAV4北美官網正式開賣！完整車型編成與售價一次曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

作為全球首發市場，北美新一代 TOYOTA RAV4 已在官網正式開賣，完整車型編成與售價一次曝光！新世代 RAV4 全面走向油電，北美僅提供 2.5 升油電與2.5 升 PHEV 插電式油電兩種動力，不再販售純汽油版本，入門價折合新台幣約 96 萬元起，話題性十足。

三種造型一次到位

北美市場共推出 3 種外觀風格，入門的 Core 主打高 CP 值；中階車型可選 越野取向版本，強調戶外機能；頂規則由 GR Sport 坐鎮，外型、配備全面升級，瞄準性能派買家。

新一代 RAV4 以 2.5 升油電為銷售主力，入門價 31,900 美金（約新台幣 96 萬）；中階油電落在 36,000～38,000 美金（約新台幣 108～114 萬），且中階就能選越野風格，誠意十足。

至於 PHEV 插電式油電則鎖定高規市場，由 GR Sport 主打，售價 44,800～48,600 美金（約新台幣 135～146 萬）。

好消息是，台灣市場也有望同步導入。經銷端透露，2.5 升油電與 2.5 升 PHEV 都在名單內，最快年底台北車展就能開始接單，車迷可得盯緊了。

新一代TOYOTA RAV4北美官網上線！車型、車色選擇豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

北美提供3種造型，Core為入門款、中階可選擇越野版、GR Sport則為高規車型主打。（圖／翻攝自TOYOTA）

配色大爆發！最多 12 種選擇

第 6 代 RAV4 提供多達 12 種車色，比舊款更豐富。單色包含 流星灰、都會岩灰、珍珠白、午夜黑、紅色、藍色系、白色、深灰，以及 Rugged 專屬的 Everest 越野色。另有 3 種黑色車頂雙色配置，整體更年輕、更運動，完全對準新世代 SUV 的審美。

新一代TOYOTA RAV4配色大爆發！最多 12 種選擇（圖／翻攝自TOYOTA）

內裝質感分級明確

內裝同樣有看頭，入門款以黑色系為主，走實用路線；高階車型則透過高級皮革與雙色鋪陳，質感明顯升級。不同等級一坐進去就能感受到差異，也精準對應各自的價格帶設定。

內裝則提供單色與雙色樣式。（圖／翻攝自TOYOTA）

