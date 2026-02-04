新／以為計畫很完美！高雄2嫌共謀搶97萬金條還是栽了

高雄市昨天發生一起銀樓搶案，２名犯嫌共謀搶走市價97萬金條，警方透過監視器戳破２嫌完美的搶劫計畫。（圖／翻攝畫面）





高雄三民區昨天發生一起銀樓搶案，一名雷姓男子佯裝要看要價97萬元的金條，店家為了防搶將門上鎖，但不久後就有另一名陳姓客人上門，店家不覺有異，孰料開門後雷姓男子就逃逸，店家報警後警方先是逮捕陳姓男子，並在案發18小時候，順利將雷男緝獲，經檢視雙方手機通訊紀錄發現，2人早有勾串，訊後依搶奪罪移送2人到高雄地檢署並建請羈押。

昨天下午5時10分，23歲雷嫌先進入銀樓佯裝選購5兩重的金條，並請店家提供金條供其觀看，期間，32歲陳男突然從店外敲門要進入，此時雷嫌就趁店家負責人開門之際手持金條迅速逃離現場，店家初估財物損失約新臺幣97萬元，現場無人受傷。

警方循線逮捕犯嫌，追回金條。（圖／翻攝畫面）

警方懷疑陳男並不單純，雖陳男一度謊稱不認識該人，不過警方先是透過監視器發現，2人案發前曾在附近碰面，最後在其手機內通訊軟體發現2人套好的劇本，陳男這才百口莫辯。

警方擴大調閱沿線監視器畫面，並利用大數據分析及科技偵查，迅速鎖定逃逸雷嫌藏匿處所，於案發18小時內將其拘提到案，並帶同至寧夏街一帶起獲贓物金條1條。全案依搶奪罪嫌，將陳嫌及雷嫌等2人移送高雄地方檢察署偵辦並建請羈押。

