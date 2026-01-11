新／以色列對「美介入伊朗情勢」高度警戒 傳一名指揮官遭無人機炸死

編譯張渝萍／綜合報導

伊朗情勢緊張！路透報導，根據三名知情的以色列消息人士表示，隨著伊朗當局面臨多年來規模最大的反政府示威活動，以色列已對「美國可能介入伊朗局勢」的情況保持高度警戒。

另有社群消息指，位於伊朗卡尚（Kashan）一個飛彈部隊的指揮官卡薩布（Reza Kasab），在一架自殺式無人機襲擊其車輛時身亡。而這架無人機是伊朗境內起飛，但目前消息仍在查證中。

隨著伊朗當局面臨多年來規模最大的反政府示威活動，以色列已對「美國可能介入伊朗局勢」的情況保持高度警戒。（圖／翻攝自X平台 @netanyahu）

美國總統川普近日多次威脅將採取干預行動，並警告伊朗統治者不得對示威民眾動用武力。川普10日曾再次表示，美國「隨時準備提供協助」。

報導指，本周末參與以色列安全會議的消息人士並未詳細說明所謂「高度警戒」在實際行動上代表什麼。

根據一名在場的以色列消息人士指出，以色列總理納坦雅胡與美國國務卿盧比歐10日曾通話，討論了美國可能介入伊朗的情況。一名美國官員證實兩人確實通話，但未透露具體討論內容。

伊朗示威擴大，政府加大鎮壓力道，已造成數百人死傷。（圖／翻攝自X平台 @MAmirizadeh）

目前以色列尚未釋出任何介入伊朗內部局勢的訊號。近期以色列與伊朗之間關係緊張，主要源自以色列對伊朗核計畫與彈道飛彈計畫的疑慮。

另外，根據專追蹤以色列與全球事務的突發新聞X帳號「Mossad Commentary」剛才發文指出，伊朗消息人士聲稱，伊朗卡尚（Kashan）一個飛彈部隊的指揮官卡薩布（Reza Kasab），在一架自殺式無人機襲擊他的車輛時身亡。

伊朗卡尚（Kashan）飛彈部隊的指揮官卡薩布（Reza Kasab）傳遭無人機炸死。（圖／翻攝自X平台 @@MOSSADil）

🚨 REPORTED | IRAN



Iranian sources claim that Reza Kasab, the commander of an Iranian missile unit in Kashan, was killed when a suicide drone struck his vehicle.



According to the reports, the drone was launched from inside Iran.



⚠️ Reported by Iranian sources. Not… pic.twitter.com/tRDvpNmjWk — Mossad Commentary (@MOSSADil) January 11, 2026

根據相關資訊，該無人機是從伊朗境內發射的。但貼文也指出，此消息尚未獲得獨立查證。

