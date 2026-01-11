新／伊朗大規模抗議持續！川普已聽取攻打伊朗簡報「但尚未下決定」

編譯張渝萍／綜合報導

伊朗全國抗議未有停歇跡象，也讓美國總統川普軍事干預伊朗的風險不斷上升，過去川普威脅只要德黑蘭當局鎮壓示威者便會考慮對伊朗動武。

根據最新報導，美國官員已向川普簡報軍事攻擊伊朗的選項，但川普仍未做出最後決定。

川普已聽取攻擊伊朗簡報

《紐約時報》最新報導，根據多名熟悉內情的美國官員表示，川普近日已聽取對伊朗發動軍事攻擊的新選項簡報。官員指出，川普尚未做出最終決定，但他正嚴肅考慮授權發動打擊。這些不願具名、以討論機密談話為由的消息人士透露，官員已向川普簡報一系列選項，其中包括打擊德黑蘭的非軍事目標。

在被問及是否正在為潛在打擊行動進行規劃時，白宮僅引述川普近日的公開談話與社群媒體貼文作為回應。

川普10日在社群媒體上寫道：「伊朗正看見自由，也許是前所未有的自由。美國隨時準備提供協助！！！」

伊朗的示威活動始於去年12月下旬，起因是貨幣危機；但隨後規模擴大、蔓延全國，許多伊朗人呼籲對這個威權政府進行全面改革。根據人權團體的說法，伊朗官員已威脅要嚴厲鎮壓示威，且已有數十名抗議者遭到殺害。

川普多次嗆聲 伊朗領袖未退讓

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）9日表示，政府在面對大規模抗議時「不會退讓」。

此番發言在川普多次威脅之後，川普過去曾表示，若伊朗政府鎮壓示威，將動用致命武力，9日稍早他曾表示，伊朗「正陷入大麻煩」。

川普9日與石油業高層會面時向記者指出：「我已經很強烈地表態，如果他們像過去那樣開始殺人，我們就會介入。我們會在他們最痛的地方狠狠打擊。這不代表派遣地面部隊，而是代表非常、非常嚴厲的打擊。我們不希望事情走到那一步。」

盧比歐與納坦雅胡已通話談伊朗

根據三名知情人士說法，國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日上午與以色列納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。雙方討論了伊朗的抗議活動，以及敘利亞局勢與加薩的和平協議。

稍早在週六，盧比歐在個人社群媒體帳號上寫道，美國「支持勇敢的伊朗人民」。

自川普於1月3日下令美軍攻擊委內瑞拉、並逮捕該國領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）及妻子以來，政府在多項公開聲明中強調，川普已準備在其他情境中採取大膽行動，並兌現他的威脅。

