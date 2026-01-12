新／「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫

國際中心／綜合報導

伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」

川普的談話明確將層級提升至軍事層面。他強調：「我們正非常嚴肅地看待此事，軍方也正在進行評估。我們正在研擬一些非常強硬的選項（very strong options），並將很快做出決定。」

回顧過去48小時發展，隨著伊朗境內抗議活動延燒，德黑蘭當局加大了武力清場的力度，社群媒體上流出大量流血畫面。川普政府的態度也隨之升溫。外界分析，川普提到的「強硬選項」可能包含外科手術式打擊或針對伊朗革命衛隊的更具體行動，美伊緊張關係已來到新的臨界點。外傳美軍已經在中東各基地待命，隨時對伊朗發動攻勢。

