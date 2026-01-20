新／「你好！我是賴清德」詐騙信曝光 刑事局說話了

近日有詐騙集團竟把腦筋動到總統賴清徳頭上，竟然寄出詐騙電子郵件，並要求回覆，警方提醒切勿回復該郵件，以防受騙。（圖／翻攝畫面）





針對近期有不明人士冒用總統名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回復。刑事局表示該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒國人務必提高警覺，切勿回復該郵件，以防受騙。

此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，目前已由刑事警察局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

近日有民眾收到自稱是賴清徳總統的電子郵件。（圖／翻攝畫面）

警政署在此也呼籲民眾注意，若收到該類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。民眾若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉。

