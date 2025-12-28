新／俄羅斯外長反台獨「台灣是中國不可分割一部分」 再批日本軍事化

編譯張渝萍／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在接受俄官媒塔斯社（TASS） 2025 年成果進行的專訪時表示，日本應「審慎思考」他們軍事化的進程，同時還表示反對任何形式台獨，稱台灣是中國不可或缺的一部分。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱俄國反對「任何形式台獨」。（圖／翻攝自俄羅斯外交部官網）

路透28日報導指，拉夫羅夫在訪問中指出，日本正採取加速走向軍事化的路線，俄羅斯建議日本在做出任何突然決定之前，應「權衡」這些舉動可能帶來的後果，「近來，日本領導層一直試圖加快國家的軍事化進程。這種做法對地區穩定造成的不利影響是顯而易見的。」

此外，拉夫羅夫也提及台灣，身為中國堅定盟友的俄羅斯表示，俄國承認台灣是中國不可分割的一部分，「反對任何形式的台獨」，還稱台灣問題是中華人民共和國內政問題，中國捍衛領土完整是有法律依據的。

