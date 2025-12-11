新／倉儲大火奪9命 偵查終結全聯3公司14人遭起訴

台中大肚區全聯公司倉儲大火，釀成9名工人逃生不及罹難。（圖／台中消防局提供）





去年12月，台中大肚區全聯公司倉儲大火，釀成9名工人逃生不及罹難，台中地檢署近一年偵辦，近日偵查終結，認定全聯發包給營造商互益公司、冷凍設備廠新菱公司，三家公司主管都知道，地下一樓有大量易燃的保麗龍板，仍然執行切割樓板，導致火災，包含全聯的施姓主管及兩間承包商一共14個人，被依過失致死、職安法等罪嫌起訴。

全聯位在台中大肚正在興建中的生鮮倉儲，去年12月19日下午1點多發生重大火警。消防隊花了6個多小時，救出19人，8人受傷，但是有9名工人不幸喪命，其中2名罹難者為廖姓父子，他們一同當水電師傅同場施作，平時關係親密、形影不離，卻在這場大火裡遭遇不幸。

