新／傳奇女星碧姬芭杜驚傳辭世！享耆壽91歲

法國傳奇女星碧姬芭杜傳出離世消息。（圖／翻攝自X）





法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）今年10月才傳出烏龍死訊，當時她氣到出面闢謠，豈料，才時隔2個月，碧姬芭杜今（28）日驚傳辭世，享壽91歲，其創立的「碧姬芭杜基金會」也證實此消息，但並未具體說明逝世的時間和地點。

碧姬芭杜基金會發布聲明表示：「碧姬‧芭杜基金會懷著極度悲痛的心情宣布，其創辦人兼主席——世界知名的演員與歌手碧姬‧芭杜女士辭世。她選擇放棄輝煌的演藝生涯，將一生的心力奉獻給動物福利及基金會的工作。」

廣告 廣告

碧姬芭杜在1950至1970年代成為著名性感偶像，更有「性感小野貓」之稱，她憑藉電影《上帝創造女人（And God Created Woman）》走紅，是20世紀影壇最具代表性人物之一，不過，她在1973年正式宣告息影，並投入動物保護運動，並於1986年成立碧姬芭杜基金會，經常對於動物議題公開表態。



【更多東森娛樂報導】

●巴勒斯坦知名演員兼導演離世 享壽72歲

●吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」

●旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘

