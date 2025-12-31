新／元旦拋喜訊！35歲演員突宣布已結婚 新娘身分曝光

娛樂中心／游舒婷報導

日本剛跨完年進入新的一年，演藝圈就傳出喜事，35歲的日本演員本郷奏多於日本1年1日在個人X（前推特）更新貼文，宣布自己已經升格為人夫。

本鄉奏多。（圖／取自X）

本鄉奏多在聲明中向大家分享這個喜訊：「雖然是私事，但我已於近日完成入籍。」他進一步分享另一半的身分，是一名一般女性，並喊話外界「希望大家能溫柔地守護與看待」本鄉奏多表示：「我會不忘對大家的感謝之情，往後將持續認真面對每一份工作，更加精進自己。今後也請多多指教。」

廣告 廣告

本鄉奏多出道後作品眾多，且參與多部漫改作品的演出，包括《NANA》、《進擊的巨人》、《鋼之鍊金術師》、《網球王子》等台灣人也相當熟悉的作品。

更多三立新聞網報導

求脫單、轉運別吃錯！跨年吃12顆葡萄正確方法曝

國寶級演員辭世！生前失明也要讀劇本 他曝最後叮嚀全網動容

高雄跨年／「水彈女王」告別短髮！權恩妃火辣現身 觀看人數狂飆

