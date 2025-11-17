新／兒接到電話「你媽死了」嚇壞急報案 遺體找到了

高雄離奇命案。（圖／東森新聞）





高雄今（17）日發生離奇命案，一名男子接到媽媽同居男友的電話稱「你媽死了」，並表示她有輕生意圖，隨後就把電話掛斷，因男子並未和媽媽同住，無法確認媽媽是否平安，嚇得立刻報警處理。據悉媽媽疑似陳屍家中，當下男友發現後將遺體運上車，並一路往屏東方向行駛。

警方根據車號追查，已經在鳳山重劃區尋獲車輛，發現兩人都在車上，不過媽媽已經明顯死亡，男友性命無虞，至於媽媽的詳細死因以及案情目前還在釐清中，全案依法報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，以釐清確切死因。

更多東森新聞報導

快訊／高雄車輛疑暴衝！撞倒待轉區整排 傷亡不明

前男友偷吃人妻！還傳裸照挑釁新婚夫：她功夫厲害

快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治

