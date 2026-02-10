新／內湖驚傳陌生男騷擾孩童 雙親護兒遭揮拳毆傷

內湖一名疑似有精神問題的男子，昨天傍晚在瑞陽公園騷擾孩童，所幸遭制止，但過程中男子失控揮拳打傷孩童雙親。（圖／翻攝畫面）





昨天傍晚，內湖文德路瑞陽公園發生男子試圖強拉小孩的恐怖案件，小孩家長發現後立即制止，未料過程中疑似遭該男子揮打受傷，家屬氣得告上警局，警方最後循線在案發地點附近尋獲該名男子，據悉該名男子疑有情緒控管的問題，雖從未傷害他人，不過卻常常尾隨路人吼叫或是躺在路邊，附近民眾早已見怪不怪，只是這次該男子突然要拉走小孩，幸好家長即時阻止。

警方指出，事發在昨天傍晚5時許，當時一對夫妻帶著小孩在瑞陽公園休憩，該名29歲男子靠近欲拉扯小孩，丈夫見狀立即將小孩抱起，妻子見男子持續尾隨，拿起滑板車要制止，孰料男子竟揮拳，先生趕緊上前護妻。

警方將騷擾孩童男子（紅圈處）帶回。（圖／翻攝畫面）

警方獲報趕抵現場後，施暴男子已離開現場，警方隨後在附近尋獲該男子，施暴男子因情緒、精神狀況不佳無法回答，警方只能聯繫家人前來處理，隨後便強制送醫，因小孩父親堅持提出傷害告訴，警方也妨害自由和傷害罪函送士檢。

據了解，該名施暴男子經常出沒在港墘地區，本身有情緒精神等問題，平時都在外遊蕩，經常席地而睡，偶而還會尾隨路人吼叫，但附近民眾見怪不怪，也沒與男子有發生衝突，只是這次男子突然失控拉扯小孩，幸好沒有釀成悲劇。

