新／全台一半以上監獄有懇親宿舍！近4年申請人數曝光

矯正署為強化家庭連結及人道教化為目的，全台51所矯正機關有27所設有懇親宿舍，過去4年共有26951人申請。（圖／矯正署提供）





矯正署規劃監獄懇親宿舍供受刑人申請，只要受刑人表現良好，直系親屬或配偶都能申請，根據矯正署，過去4年共計有26951位收容人申請獲准，另全台51所矯正機關中，有27所設有懇親宿舍，比例超過一半。

矯正署指出，為強化家庭連結及人道教化為目的，民國51年外役監條例制定時，即規定外役監受刑人得辦理與眷屬同住。一般監獄則至民國64年行刑累進處遇條例修法後，於第28條增訂「第一級受刑人得准其與配偶及直系血親同住，並授權制定實施辦法」之規定，將此制度擴及至一般監獄。

監所懇親宿舍陳設簡單乾淨。（圖／矯正署提供）

為落實法律授權規範，法務部爰於民國68年5月25日訂定發布監獄受刑人與眷屬同住辦法，明定申請資格、審查程序及管理事項，執行至今已逾45年。一般監獄受刑人須累進處遇達第一級，且最近一個月成績分數達9分以上；外役監受刑人雖無級別限制，但最近一個月成績分數亦須達9分以上，就可申請。矯正署統計，110年至114年期間，共計有26951位收容人依規定辦理與眷屬同住。

浴室廁所為乾濕分離。（圖／矯正署提供）

而全台矯正機關共有51所，其中27所設有與眷屬同住處所，處所內設備視機關空間及戒護需求規劃而有所不同，多設於戒護區外的管理區域。不過像是少年看護所和因腹地原，就沒有規劃這類設施。

矯正署說，因本制度穩定實施，受刑人及其眷屬多能遵守同住辦法第5條所定應遵守事項。不過若同住期間有違反管理規定者，得依同辦法第6條規定撤銷其同住許可，並依監獄對受刑人施以懲罰辦法辦理相關違規處分。

